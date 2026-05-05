Adana’nın Feke ilçesinde Değirmendere ile Kaleyüzü mahallelerini birbirine bağlayan yolda Samet Ö.’nün kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini yitirmesi sonucu kontrolden çıkarak uçuruma düştü. Metrelerce yükseklikten taklalar atarak savrulan araçtan kendi imkânlarıyla çıkan sürücü, yaralı halde yol kenarına ulaşarak cep telefonuyla yardım çağrısında bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Samet Ö., ambulansla Feke Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki tedavisinin ardından daha ileri tetkik ve tedavi için Kozan Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

