Olay, Valdez'in babasıyla birlikte San Francisco La Paz yakınlarında balık avlamaya gitmesiyle başladı. Su altı mağaralarına bağlanan doğal bir su çukuruna giren Valdez, bir balığın peşinden ilerledi. Ancak mağaranın karanlık ve birbirine bağlanan geçitlerinde yönünü kaybedince geri dönüş yolunu bulamadı.

Valdez'in geri dönmemesi üzerine ailesi yetkililere haber verdi ve bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Mağara sisteminin karmaşık yapısı nedeniyle çalışmalara farklı ülkelerden deneyimli mağara dalgıçları da katıldı. Aramalar günlerce sürerken Valdez'in canlı bulunacağına dair umut giderek azaldı.

MAĞARADA HAVA DOLU BİR BÖLME BULDU

Valdez ise bu sırada mağaranın içinde tamamen suyla dolu olmayan, nefes alınabilecek bir bölmeye ulaşmayı başarmıştı. Buraya sığınarak kurtarılmayı bekleyen Valdez'in yanında yiyecek bulunmuyordu. Mağaradaki tatlı sudan içerek hayatta kaldı ve enerjisini korumak için mümkün olduğunca az hareket etti.

Tamamen karanlık ortamda gece ile gündüzü ayırt edemediği için zaman algısını da kaybetti. Kurtarıldığında mağarada 15 gün geçirdiğini öğrendi; kendisi ise yalnızca birkaç gün geçtiğini düşünüyordu.

ÖNCE PALETLERİNİ SONRA TÜPÜNÜ BULDULAR

Arama ekipleri mağaranın derinliklerine ilerlerken önce Valdez'e ait paletlere, daha sonra yedek hava tüpüne ulaştı. Bu bulgular dalgıçları mağaranın daha iç bölümlerine yönlendirdi.

İzleri takip eden mağara dalgıcı Harry Gust sonunda hava bulunan geniş bir bölmeye ulaştı. Karanlığın içine seslendiğinde ise Valdez'den cevap geldi. Günlerdir süren aramada ilk kez onun hayatta olduğuna dair kesin bir işaret alınmıştı.

Dalgıçlar gerekli ekipmanlarla yeniden içeri girerek Valdez'i bulunduğu noktadan çıkardı. 15 gün sonra yeniden gün ışığına çıkan 31 yaşındaki balıkçı sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye götürüldü. Yiyeceksiz, karanlıkta ve çıkış yolu olmadan iki haftadan fazla hayatta kalmayı başaran Valdez'in kurtarılması, operasyona katılan ekipler tarafından 'mucize' olarak nitelendirildi.