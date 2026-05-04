Kocaeli’nin İzmit ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi. 4 aracın karıştığı kazada, TIR ile tankerin arasına sıkışarak hurdaya dönen otomobilin şoförü sağ olarak kurtuldu.

Öğle saatlerinde meydana gelen kazada, İstanbul yönüne giden, sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen TIR, otomobil, tanker ve kamyonet çarpıştı. TIR ile tankerin arasında sıkışan otomobil, hurdaya döndü. Otomobil ve kamyonet sürücüleri yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarıyla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun İstanbul yönünde bir süre trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik, normale döndü.