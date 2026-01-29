UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. ve son haftasında Benfica konuk ettiği Real Madrid'i 90+8'de kaleci Anatoliy Trubin'in attığı golle 4-2 mağlup etti ve 9 puan -2 averajla aynı puan ve -3 averajda bulunan Marsilya'nın önünde, lig aşamasını 24. sırada tamamladı ve play-off turuna kalmaya hak kazandı.

Trubin'in attığı son saniye mucize golü sonrası Fenerbahçe eski teknik direktörü Mourinho ve tribünler çılgın bir sevinç yaşadı.



Bu sonuçla averaj avantajını kaybeden Real Madrid 15 puanla ilk 8'e giremedi ve lig aşamasını 9. sırada tamamladı.



Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Andreas Schjelderup, 45+5'de penaltıdan Vangelis Pavlidis, 54. dakikada tekrar Andreas Schjelderup ve 90+8'de kaleci Anatoliy Trubin kaydetti. Real Madrid'in golleri ise 30. ve 58. dakikalarda Kylian Mbappe'den geldi. İkinci golün asistini 79 dakika sahada kalan milli yıldız Arda Güler yaptı.

Arda Güler'in oyundan alınırken hocasına gösterdiği tepki de gecenin olayları arasına girdi.

Madrid'de 90+2'de Raul Asencio ve 90+7'de Rodrygo kırmızı kart gördü.