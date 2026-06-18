Hamaney'den, ABD ile varılan mutabakata ilişkin ilk açıklama
İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney, ABD ile varılan mutabakata ilişkin ilk açıklamayı yaptı. Hamaney, "Aslında anlaşma hakkında farklı bir görüşüm vardı, ancak Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı sıfatıyla, kendisi ve üyeler adına İran milletinin ve direniş cephesinin haklarını koruma konusundaki taahhüdünden dolayı bana verdikleri söz ve bu sorumluluğu üstlenmeye dair açık beyanları nedeniyle buna izin verdim." dedi.
İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney, ABD ile varılan mutabakata ilişkin ilk açıklamayı yaptı. Hamaney, "Aslında anlaşma hakkında farklı bir görüşüm vardı, ancak Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı sıfatıyla, kendisi ve üyeler adına İran milletinin ve direniş cephesinin haklarını koruma konusundaki taahhüdünden dolayı bana verdikleri söz ve bu sorumluluğu üstlenmeye dair açık beyanları nedeniyle buna izin verdim." dedi.
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