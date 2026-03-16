ABD-İsrail-İran savaşı üçüncü haftasına girerken İran'ın yeni lideri hala kayıp. Yaralandığı söylenen Mücteba Hamaney açıklama yapsa da, kendi ortaya çıkmıyor.

Öldürülen dini lider Ayetullah Ali Hamaney’in oğlu Müctaba Hamaney’in durumu hakkında iddialar üst üste gelirken, İran’ın yaralı yeni dini liderinin nerede olduğu konusunda spekülasyonlar artıyor.

28 Şubat'ta babasının ölümünün ardından dini lider seçilen 56 yaşındaki Hamaney'in komada olduğuna dair bir dizi haber çıktı; ABD Başkanı Donald Trump da genç Hamaney'in “hayatta olmadığını” ima etti.

İsrail ve Arap basınındaki haberlere göre Hamaney, ameliyat olması gerektiği için Moskova'ya uçuruldu. Şu anda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konutlarından birine bağlı özel bir sağlık tesisinde tedavi görüyor.

Kuveytli Al-Jarida gazetesinin haberine göre, suikasta kurban giden Ayetullah Hamaney'in 56 yaşındaki oğlu, bir Rus askeri uçağıyla Moskova'ya götürüldü.

Bu gizli uçuş, Hamaney'in sağlık ve güvenlik endişeleri nedeniyle son derece gizli bir operasyonun parçası olarak gerçekleştirildi.

Haberler ayrıca Hamaney'in devam eden savaştan habersiz olduğunu ve İran'ın yeni lideri olduğunu bilmediğini de öne sürüyor.

Bu iddialara göre Hamaney'in ilk açıklaması, kendisi tarafından kaleme alındı. Açıklamanın İran Devrim Muhafızları komutanların tarafından yazıldığı öne sürüldü.

Rusya veya İran bu haberlerden sonra bir açıklama yapmadı. İran Mücteba Hamaney'in "hafif yaralandığını ve bilincinin açık olduğunu" belirtmişti. Liderlik görevlerini yerine getirdiğini vurgulamıştı.