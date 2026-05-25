Sağlık durumuna ilişkin spekülasyonların sürdüğü İran dini lideri Mücteba Hamaney hakkında Tahran yönetiminden ilk resmi açıklama geldi.

İran'ın yarı resmi ISNA haber ajansının Sağlık Bakanlığı'ndan bir yetkiliye atıfta bulunarak bildirdiğine göre, Hamaney’in şubat ayı sonunda gerçekleştirilen ABD-İsrail saldırılarında yaralandığı doğrulandı.

Yetkili, 56 yaşındaki Hamaney’in 28 Şubat günü bir hastaneye götürüldüğünü ve ameliyathaneye alındığını aktardı.

'YARALARA BİRKAÇ DİKİŞ ATILDI'

"Yüz, kafa ve bacaklarda oluşan yüzeysel yaralanmalar dışında ne uzuv kaybına ne de ciddi bir tıbbi probleme yol açan bir durum söz konusu değildi" ifadelerini kullanan yetkili, "Yaralara birkaç dikiş atıldı. Doktorların hemen dikiş atmaya karar verdiği alanlardan biri bacağıydı" dedi.