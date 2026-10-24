MUDANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MUDANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
SATIŞ İLANI
1. Aşağıdaki tabloda taşınmaz bilgisi, muhammen bedeli ve geçici teminat miktarı belirtilen mülkiyeti belediyemize ait taşınmaz 2886 sayılı Kanun’un 45.maddesi kapsamında açık teklif usulüyle 04.11.2026 tarihinde satış ihalesine çıkarılacaktır.
|İli/
İlçesi
|Mahalle
|Mevkii
|Ada/
Parsel
|Cinsi
|Yüzölçümü (m²)
|Hisse
|İmar Durumu
|Muhammen Bedel (TL)
|%3 Geçici Teminat (TL)
|Saat
|Bursa/
Osmangazi
|Nilüfer
|-
|10291/50
|Tarla
|1890,21
|Tam
|Nazım imar planında tarım alanında kalmaktadır.
|12.315.663,26
|369.469,89
|14:00
2. İhaleye katılacaklardan istenen belgeler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
|Gerçek Kişiler İçin
|Tüzel Kişiler İçin
|1- Nüfus cüzdan fotokopisi.
2- İkametgah belgesi.
3- İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair taahhütname.
4- Mudanya Belediyesi Gelirler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı.
5- Geçici teminatın ödendiğini gösterir makbuz/dekont veya süresiz banka teminat mektubu.
6- 15.000,00 TL + KDV şartname bedelinin ödendiğini gösterir makbuz veya dekont.
7- Tüm sayfaları istekli tarafından imzalanmış ihale şartnamesi.
8- Vekaleten katılım halinde, ihalelere katılmaya ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir noter onaylı vekaletname ile vekalet eden kişinin imza beyannamesi.
9- Ortak girişim halinde; Ortak girişim beyannamesi.
|1- 2026 yılında alınmış faaliyet belgesi.
2- Teklif verecek kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir noter tasdikli imza sirküleri.
3- İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair taahhütname.
4-Mudanya Belediyesi Gelirler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı.
5- Geçici teminatın ödendiğini gösterir makbuz/dekont veya süresiz banka teminat mektubu.
6- 15.000,00 TL + KDV şartname bedelinin ödendiğini gösterir makbuz veya dekont.
7- Tüm sayfaları istekli tarafından imzalanmış ihale şartnamesi.
8- Vekaleten katılım halinde, ihalelere katılmaya ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir noter onaylı vekaletname ile vekalet eden kişinin imza beyannamesi.
9- Ortak girişim halinde; Ortak girişim beyannamesi.
3. İsteklilerin, iş bu taşınmazın satış ihalesine katılabilmeleri için istenilen evrakları en geç ihale günü saat 10:00’a kadar Mudanya Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim etmeleri ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Aksi halde Kanun gereği teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. (Posta Adresi: Posta Adresi: Halitpaşa Mah. Kumyaka Cad. No:61 CB, Mudanya Belediyesi Yıldıztepe Yerleşkesi-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Mudanya/BURSA)
4. İhaleye iştirak edecek isteklilerin ihale gün ve saatinde Mudanya Belediyesi Yıldıztepe Yerleşkesi’nde bulunan başkanlık makamı toplantı salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
5. İhale şartnameleri Mudanya Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebileceği gibi yine aynı yerden 15.000,00 TL bedel karşılığında satın alınabilir.
6. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
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