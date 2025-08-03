Bursa’nın Mudanya ilçesinde bulunan yat limanında iki kişinin açık alandaki uygunsuz davranışları, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Günün erken saatlerinde çekildiği öğrenilen görüntülerde, söz konusu kişilerin hiçbir kuralı ve toplumsal hassasiyeti önemsemeden sergiledikleri hareketler dikkat çekti.

Kaydedilen anların kısa sürede sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte görüntüler büyük yankı uyandırdı. Binlerce kez izlenen video, kullanıcılar arasında tepkilere neden oldu. Vatandaşlar, “Kamuya açık alanlarda bu rahatlık kabul edilemez” diyerek duruma sert sözlerle karşı çıktı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, olayın çocukların da bulunduğu bir ortamda yaşandığını hatırlatarak yetkililere çağrı yaptı. Mudanya sahilinde sıkça vakit geçiren vatandaşlar ise benzer olayların önüne geçilmesi için denetimlerin artırılmasını talep etti.