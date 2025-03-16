Dünyaca ünlü Noel Baba (Aziz Nikola) Kilisesi'ne ait çatı malzemelerinin, Demre Müzesi Müdürü Nilüfer Sezgin tarafından kendi villasının inşaatında kullanıldığı iddiası, kültür camiasında şok etkisi yarattı. Yüzyıllardır binlerce turisti ağırlayan tarihi yapıya güneş ve yağmurdan koruma amacıyla yapılan çatı sisteminin, yeni bir proje ile değiştirilmesi sonrası depoya kaldırılan malzemeleri, Sezgin'in usulsüz bir şekilde inşaat alanına taşıdığı ortaya çıktı.

Depodaki Eksilmeler Skandalı Ortaya Çıkardı

Demre Müzesi'ne ait depoda koruma altında tutulan demir, çelik ve plastik malzemelerin zamanla eksildiğini fark eden depo personeli, güvenlik kameralarını inceledi. İnceleme sonucunda Müzeci Nilüfer Sezgin'in birkaç işçiyle birlikte bu malzemeleri araca yüklediği ve kendi arsasına götürdüğünü belgeleyen görüntüler elde edildi.

Mübir Deliller Sonrası Jet Hızıyla Açığa Alındı

Elde edilen videolu ve fotoğraflı kanıtlar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne iletilirken, Bakanlık müfettişleri de derhal harekete geçti. Görüntüler titizlikle incelendikten sonra soruşturma süreci başlatıldı. Gelen ilk bulgularla birlikte Sezgin, görevden uzaklaştırıldı.

Yetkililerden İlk Açıklama

Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri konuya ilişkin yaptıkları açıklamada, "Olayla ilgili geniş kapsamda bir soruşturma sürdürülmektedir. Elimizde güçlü deliller bulunuyor. Bakanlığımız tarafından görevlendirilen müfettişler konuyu tüm boyutlarıyla değerlendirmektedir. Sürecin en kısa sürede tamamlanması bekleniyor" ifadelerine yer verdi.

Kiliseye Ait Eski Çatı Sistemi 2022'de Sökülmüştü

Noel Baba Kilisesi'nin üzerinde yaklaşık 30 yıl boyunca bulunan ve geçici olarak inşa edilen çatı, 2022 yılında kaldırılmış, yerine modern ve daha hafif bir sistem yerleştirilmişti. Ancak depoya kaldırılan eski malzemelerin yasa dışı biçimde kullanılması, Demre'de infial yarattı.

Tek Suçlaması Bu Değil!

Sezgin’in adı, daha önce de tartışmalı bir arazi satışı ile gündeme gelmişti. İddialara göre, birinci derece sit alanı olarak belirlenen bir arsa, Sezgin tarafından satın alındı. Kısa bir süre sonra sit derecesi değiştirilerek inşaat yapımına uygun hale getirildi ve hemen ardından burada villa inşaatı başlatıldı. Devam eden soruşturma süresince bu kez de çatı skandalının ortaya çıkması, Sezgin’in hukuki durumu hakkında ciddi soru işaretleri oluşturdu.