YENİ Parti Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya hakkında basına yansıyan “resmi aracın özel amaçlarla kullanıldığı” iddialarının araştırılması için harekete geçti.

Uzun, Milli Eğitim Bakanı’nın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, Kaya’nın kullanımındaki resmi araç ve kurum şoförünün, eşinin Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde düzenlenen kurslara ulaşımını sağlamak amacıyla kullanıldığı yönündeki iddiaları gündeme getirdi.

ARAÇ KAYITLARININ İNCELENMESİNİ İSTEDİ

Milletvekili Uzun, Bakanlığa yönelttiği sorularda resmi aracın Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne hangi amaçla tahsis edildiğinin açıklanmasını istedi.

Söz konusu aracın iddia edildiği gibi özel amaçlarla kullanılıp kullanılmadığını soran Uzun; böyle bir kullanım gerçekleştiyse bunun kaç kez tekrarlandığının, kurum şoförüne kim tarafından talimat verildiğinin ve konuyla ilgili herhangi bir idari inceleme ya da soruşturma başlatılıp başlatılmadığının açıklanmasını talep etti.

Uzun ayrıca aracın görev emirleri, seyir kayıtları ve kullanım bilgilerinin ayrıntılı şekilde incelenmesi gerektiğini belirtti.

“KAMU ARACI KİMSENİN ŞAHSİ MALI DEĞİLDİR”

İddialarla ilgili açıklamasında kamu kaynaklarının kullanımına dikkat çeken Uzun, resmi araçların kamu görevlilerinin veya ailelerinin kişisel ihtiyaçları için kullanılamayacağını vurguladı.

“Devletin makamı da makam aracı da hiç kimsenin şahsi aracı değildir” diyen Uzun, kamu görevlilerine tahsis edilen araçların yalnızca kamu hizmetinin yerine getirilmesi amacıyla kullanılabileceğini söyledi.

Kamu kaynaklarının vatandaşların ödediği vergilerle oluşturulduğunu hatırlatan Uzun, iddiaların doğru çıkması durumunda kamu kaynaklarının amacı dışında kullanılmış olacağını savundu.

Uzun, “Kamu kaynaklarını yönetenler o kaynakların sahibi değil, emanetçisidir. Makamlar kişilere ayrıcalık sağlamak için değil, millete hizmet etmek için vardır” ifadelerini kullandı.

BAKANLIĞA İNCELEME ÇAĞRISI

Kamu kurumlarında uygulanan tasarruf politikalarına da değinen Uzun, tasarruf konusunda bürokrasinin de aynı hassasiyeti göstermesi gerektiğini söyledi. Vatandaşa tasarruf çağrısı yapılırken kamu kaynaklarının kişisel amaçlarla kullanıldığı yönündeki iddiaların görmezden gelinemeyeceğini ifade etti.

Uzun, “Tasarruf yalnızca vatandaştan ve kamu hizmetlerinden beklenemez. Tasarruf önce makamdan, ayrıcalıktan ve kamu kaynaklarının keyfi kullanımından başlamalıdır” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan idari inceleme başlatmasını isteyen Uzun, incelemenin sonucunun da kamuoyuyla paylaşılması çağrısında bulundu.

İddiaların doğrulanması ve kamu zararı oluştuğunun belirlenmesi halinde sorumluların tespit edilerek zararın tahsil edilmesi gerektiğini belirten Uzun, “Devletin malı milletindir; kimsenin şahsi kullanımına, ailesine ya da yakınlarına tahsis edilemez. Bu meselenin takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı.