Ağrı'da canına kıyan sözleşmeli öğretmen Irmak Ayşe Koparan’ın ölümünden önce okul müdürü Melahat İleri ile yaşadığı servis olayı davası görüldü. 3 tanık öğretmen, müdürün Koparan’a tokat attığını gördüklerini söyledi.



İki öğretmen hakkında “kadına karşı basit yaralama” suçundan açılan dava19 Kasım tarihine erteledi.



SORUŞTURMA İZNİ VERİLDİ



Bu arada okul müdürü Melahat İleri hakkında ayrıca, Koparan’ın özel sağlık ve psikiyatri kayıtlarını resmi talep olmaksızın soruşturma dosyasına sunduğu gerekçesiyle soruşturma izni verildi.



Bundan tam 2 ay önce canına kıyan Irmak öğretmenin, okul müdürü Melahat İleri tarafından sürekli mobbinge ve fiziksel şiddete uğradığı ortaya çıkmıştı. Irmak Koparan çevresine bir çok kez uğradığı haksızlığa dayanamadığını ifade etmişti.