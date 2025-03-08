8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde eğitimde yönetici koltuklarındaki cinsiyetçi bakış açısı da ortaya çıktı. Milli Eğitim Bakanlığı’nda dört bakan yardımcısından biri ve 23 üst düzey yöneticiden üçü kadınlardan oluşuyor. Bu durum illere de yayıldı. 81 il milli eğitim müdüründen 77’si erkekken, dördünde kadın müdür görev yapıyor. İstanbul’daki 39 ilçe müdüründen dördü kadın, Ankara’da da üç kadın müdür var.

SADECE 16 KADIN REKTÖR VAR

YÖK Başkanı Erol Özvar, kadın öğrenci sayısının erkekleri geçtiğini vurgulasa da üniversitelerde kadın yönetici sayısı erkeklerin gerisinde. 208 üniversiteden sadece 16’sında kadın rektör görev yapıyor.

Vakıf üniversitelerinde kadın rektör oranı yüzde 14.7 iken devlet üniversitelerinde kadın rektör oranı yüzde 3.9’a düşüyor. Devlet üniversitelerinde rektör koltuklarının yüzde 95.1’inde erkekler oturuyor. Üniversitelerde bölüm başkanlıklarının 6 bin 478’i erkeklere emanet iken, bin 433’üne kadın bölüm başkanı atanmış. Rektör olma hakkı olan Türkiye’deki 13 bin 529 kadın profesöre karşılık 16 kadın rektör var.

ATAMADA TERSİNE DÖNÜYOR

Araştırma görevlilerinin yüzde 55’i kadın, yüzde 45’i erkek. Öğretim görevlisi kadrosunun ise yüzde 48’i erkek, yüzde 52’si kadın. Bilim kadını sayısı artsa da yönetici kadrosu söz konusu olduğunda kadın akademisyenlere verilecek yönetici koltuğu kalmıyor.