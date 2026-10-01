İstanbul Küçükçekmece’de BİLSEM ve MESEM öğrencilerinin eğitim gördüğü binanın tuvaletinde kapının arkasında asılı halde bir tabanca bulundu. Sözcü TV'nin özel haberiyle gündeme gelen olay, aynı binayı kullanan BİLSEM ve MESEM’de öğrenim gören öğrencilerin güvenliği açısından da soru işaretlerine neden oldu. Binada ilkokul çağındaki öğrencilerin eğitim gördüğü BİLSEM ile lise öğrencilerinin bulunduğu MESEM’in ortak kullanım alanlarının olduğu aktarıldı.

SİLAHI BİR VELİ FARK ETTİ

Polis tutanağında yer alan bilgilere göre olay 26 Eylül'de yaşandı. Bir veli, saat 15.50 sıralarında çocuğunu almak için geldiği okulda beklediği sırada binanın birinci katındaki tuvalete girdi.

Veli, kabine girdikten sonra kapının arkasındaki askıda asılı halde bir tabanca gördü. İlk anda silahın oyuncak olabileceğini düşünen veli, dokunduğunda ağırlığını fark etti ve gerçek olabileceğinden şüphelendi.

Durumu okul yönetimine bildiren velinin ihbarı üzerine polis ekipleri okula çağrıldı. Veli ile okul yöneticisinin bilgilerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldüğü belirtildi.

SİLAHIN SAHİBİ OKUL MÜDÜR YARDIMCISI ÇIKTI

Yapılan incelemelerin ardından tuvalette bulunan tabancanın Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okulun müdür yardımcısına ait olduğu belirlendi.

Silahın okul binasına nasıl getirildiği ve müdür yardımcısının silahı neden tuvalette bıraktığına ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Bakanlık tarafından müdür yardımcısının görevden uzaklaştırıldığı, hakkında gerekli işlemlerin devam ettiği belirtildi.

OKULLARDAKİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ YENİDEN GÜNDEMDE

Öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla okullarda özel güvenlik görevlileri, bahçe güvenliği, turnike ve X-Ray cihazları gibi çeşitli tedbirler uygulanırken, okul yetkilisine ait bir silahın öğrencilerin erişebileceği bir alanda bulunması yeni soru işaretlerini beraberinde getirdi.

Özellikle aynı binada farklı yaş gruplarından öğrencilerin eğitim gördüğü dikkate alındığında, tabancanın tuvalette sahipsiz şekilde bırakılması olayın güvenlik boyutunu daha da önemli hale getirdi.

Yetkililerin, silahın okula hangi koşullarda getirildiği, neden tuvalette bırakıldığı ve olayla ilgili sorumlulukların nasıl belirleneceğine yönelik incelemeleri sürüyor.