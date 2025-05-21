Ali Can POLAT

İktidarın yap işlet devret projelerinde kara delik daha proje inşaatı sürerken bile büyüyor. Kuzey Marmara Otoyolu’nun Nakkaş kesiminde henüz inşaat sürerken garanti araç sayısının artırıldığı ve işletme süresinin uzatıldığı belirtildi.

Bu otoyol son olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile bakanların ve yolu yapan Rönesans İnşaat Sahibi Erman Ilıcak’ın şantiyeyi ziyaretiyle gündeme gelmişti. Ardından tam da yolun güzergahına TOKİ ‘dar gelirliler için’ iddiasıyla konut projesi başlatmıştı. Bu konutların bu yola müşteri çıkarmak için yapıldığı iddiaları sürerken bir iddia da CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu’dan geldi. Yolun işletme süresinin ve araç garantisinin artırıldığını iddia eden Karasu, bu uzatma için Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun, Karayolları Genel Müdürü olduğu dönemde de teklif verdiğini ancak, bu teklif seçim dönemine denk geldiği için dönemin bakanı Adil Karaismailoğlu’nun bu teklife onay imzası atmadığı iddialarını Meclis’e taşıdı.

70 milyar TL’lik ek kaynak

Rönesans Holding’in yaptığı bu yoldaki 15.5 yıllık işletme süresinin 3 yıl 4 ay daha uzatıldığını belirten Karasu, “Yıllık 90 bin olan araç garantisi de 150 bine çıktı. Firma bu yoldan 1.7 milyar Euro alacakken 1.6 milyar Euro daha kazanacak hale getirildi” dedi. Konuyla ilgili Mecliste soru önergesi veren Karasu, “19 Mart darbesinde bürokratların 50-100 TL’lik para trafiği bile MASAK raporlarına koyulurken burada bir firmaya tek seferde 70 milyar TL’lik ek kaynak yaratıldı” diye konuştu. Karasu’nun verdiği soru önergesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun genel müdürlük yaptığı zamanda da yolun işletme hakkı uzatımı için teklifte bulunduğu ancak dönemin bakanının bu teklifi reddettiği iddiaları da yer aldı. Bakana bu iddiaların doğruluğu soruldu .

İhalelerde rekabete imkan sağlanmıyor

Halka ayrılması gereken kaynakların bu projelerdeki kara deliği kapatmak için harcandığını söyelyen CHP’li Ulaş Karasu, “Özellikle büyük yapım ihalelerinde, rekabete imkan sağlayan açık usul yerine, 21/b pazarlık usulü tercih ediliyor. Devlete devir tarihleri dolduğu halde YİD projeleri usulsüz sözleşme değişiklikleri ile asla devredilmeyecek hale getirilerek çocuklarımız hatta torunlarımız dahi yandaşlara borçlu hale getirildi. Sözleşme değişiklikleri ile bu firmaların zenginliğine zenginlik katılıyor. yap-işlet-devret modeli, yap-işlet-devretme-yandaşı zengin

et modeline dönüştü” dedi.

Geçiş ücreti de arttı mı?

Meclis’te verilen önergede, kur farkından dolayı garanti ödemelerinde yaşanan artış miktarı göz önüne alındığında araç başına garanti edilen geçiş ücretinin ne kadar olduğu da soruldu. Soru önergesinde, “Geçiş garantili projelerde, verilen garantilere rağmen hedeflenen araç sayısına ulaşılamaması durumunda farkın Hazine tarafından karşılandığı bilinmektedir. Bu otoyol için yıllık bazda Hazine’den karşılanması beklenen ödeme yıllar itibarıyla ne ka-

dardır?” sorusu yöneltildi.