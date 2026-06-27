Denizli Server Gazi Borsa İstanbul Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yiyecek içecek hizmetleri öğretmeni olarak görev yapan M.Ç. hakkında, okul müdürüyle yaşadığı tartışmanın ardından başlatılan disiplin süreci büyüdü. M.Ç., süreç sonunda Buldan Ali Tunaboylu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gönderilirken, hakkında peş peşe disiplin cezaları uygulanması dikkat çekti.

İLK ADIM SÜRGÜN OLDU

Okul müdürüyle yaşandığı belirtilen tartışmanın ardından yürütülen idari süreçte M.Ç.’nin görev yeri değiştirildi. Öğretmen, Denizli Server Gazi Borsa İstanbul Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Buldan Ali Tunaboylu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne atandı. Eğitim emekçileri, bu işlemin fiilen bir "sürgün" niteliği taşıdığını savunuyor.

YÜKSEK DİSİPLİN KURULU CEZAYI ORANTISIZ BULDU

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturmada, öğretmenin okul müdürüne yönelik "yüksek sesle kaba ve nezaket dışı söz kullandığı, bağırdığı ve üzerine yürüyerek saygısızlık yaptığı" iddia edildi. Bu değerlendirme doğrultusunda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/D maddesi kapsamında öğretmen hakkında 1 yıl kademe ilerlemesinin durdurulması cezası teklif edildi. Çolakoğlu'nun itirazı üzerine dosyayı inceleyen Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu ise 25 Haziran 2025 tarihli kararıyla önerilen cezanın orantılılık ilkesiyle bağdaşmadığına hükmederek itirazı kabul etti.

MAHKEME İPTAL ETTİ, MEB YENİDEN HAREKETE GEÇTİ

Yüksek Disiplin Kurulu'nun kararı sonrasında İl Milli Eğitim Müdürlüğü bu kez dosyayı yeniden değerlendirerek, aynı olay nedeniyle 657 sayılı Kanun'un 125/C maddesi kapsamında 1/30 oranında aylıktan kesme cezası uygulanmasına karar verdi. Öğretmenin açtığı dava sonucunda Denizli 2. İdare Mahkemesi, 24 Nisan 2026 tarihinde maaş kesintisi cezasını iptal etti. Ancak İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 23 Haziran 2026 tarihli yeni yazısıyla aynı cezaya ilişkin süreci yeniden başlatarak savunma istedi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Sarayköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gönderdiği yazıda, öğretmene savunma istem yazısının tebliğ edilmesi ve yasal sürede savunmasının alınması talep edildi. Öğretmen tarafı ise aynı fiil nedeniyle yeniden disiplin süreci işletilmesini hukuka aykırı bulurken, mahkemenin iptal kararına rağmen benzer bir yaptırımın yeniden uygulanmak istenmesine tepki gösteriyor.