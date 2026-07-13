Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar’ın ‘Özel Hizmet Tazminatı Cetveli’nde değişiklik yapan Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararla, Milli Eğitim Bakanlığı’nda (MEB) belirli yönetici kadrolarında bulunmuş öğretmenlere verilen ek özel hizmet tazminatına zam yapıldı.

Kurtuluş Savaşı’nı müfredattan çıkarmak için hazırlık yapan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in zammı, bakanlık kararlarının uygulanmasında önemli rol oynayan şube müdürleri ve ilçe milli eğitim müdürleri ile il milli eğitim müdür yardımcılarına ödenecek. Zamlı tazminatlar, hizmet sürelerine göre 3 bin 713 lira ile 7 bin 426 lira arasında değişiyor.

OKUL MÜDÜRLERİNE DE YOK

Düzenlemeye göre toplam hizmet süresi en az 20 yıl olanlara 50, en az 10 yıl olanlara ise 25 puan ek tazminat uygulanacak. Okul müdürleri ile öğretmenler ise özel hizmet tazminatından yararlanamayacak.

Eeğitim müfettişleri ve müfettiş yardımcılarına da ek ders ücreti getirildi. Buna göre, inceleme, araştırma, rehberlik ve denetim faaliyetleri kapsamında eğitim müfettişlerine 15 saat, eğitim müfettiş yardımcılarına ise 10 saat ek ders ücreti ödenecek.

YARIN YİNE ANKARA’DA OLACAKLAR

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası yeniden eylem kararı aldı. “Siyasi bahaneleri ve piyasacı politikaları kabul etmiyoruz. Haklarımız meşru ve gereklidir! Geliyoruz!”denilen açıklamada 14 Temmuz’da Ankara’da toplanılacağı bildirildi.

Sendika, öğretmenlerin ve ailelerin çözüm beklediğini vurguladı, “Artık çözüm zamanı” dedi. Sendikanın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, hak arama mücadelesinin ülke genelinde karşılık bulduğu ve toplumun geniş kesimlerinin öğretmenlerin taleplerini desteklediği belirtildi.

Öğretmenler asgari ücret düzeyindeki maaşlara, süreli sözleşmelerle güvencesiz çalıştırılmaya karşı mücadelede.

13 GÜN BOYUNCA AÇLIK GREVİ YAPTILAR

Özel sektör öğretmenleri ve mülakat mağduru atanamayan öğretmenler, insanca çalışma koşulları ve adil atama talepleriyle 14 Haziran’da başlattıkları eylemde açlık grevine gitmişti.