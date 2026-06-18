Bir dönem Vietnam'ın en zengin iş kadınlarından biri olan 69 yaşındaki Truong My Lan, ülkenin en büyük bankalarından biri aracılığıyla yaklaşık 44 milyar doları zimmetine geçirdiği gerekçesiyle iki kez ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Lan'ın kurduğu gayrimenkul imparatorluğu ve paravan şirketler aracılığıyla gerçekleştirdiği dolandırıcılığın ardından, mağdurlara olan 27 milyar dolarlık borcun tahsil edilmesi amacıyla el konulan lüks varlıkları açık artırmada satılmaya başlandı.

Müziyadeler dünya çapında büyük ilgi gördü. Ancak elde edilen gelirler, toplam borcun yanında oldukça düşük bir seviyede kalıyor.

AÇIK ARTIRMADA NELER SATILDI?

Mayıs ayında düzenlenen çevrim içi açık artırmada, Lan'a ait iki adet Hermes el çantası yaklaşık 539 bin dolara satıldı.

Lan, çantaların satılmaması için hücresinden talepte bulundu. Eski milyarder, 'çantaların çocuklarına, torunlarına kalmasını' istediğini söyledi. Bu talep reddedildi, satış yapıldı.

Bunun yanı sıra, geçtiğimiz ay Lan'a ait üç lüks otomobil de açık artırmaya çıkarıldı. Başlangıç fiyatı 265 bin dolar olan dört koltuklu beyaz Maybach 630 bin dolara alıcı bulurken, mavi bir BMW 36 bin 700 dolara ve siyah bir Lexus 29 bin dolara satıldı.

Ho Chi Minh Kenti yetkilileri, Lan’ın "The Reverie Saigon" adlı lüks yatını yaklaşık 2 milyon dolara açık artırmaya çıkardı fakat birkaç başarısız denemenin ardından başlangıç fiyatında yüzde 18 indirime gitti.

Her biri yaklaşık 175 bin dolar değerindeki diğer iki gemi de satılamadı. Yerel medya kuruluşu VnExpress, Vietnam'da el konulan varlıkların satışının zor olduğunu ve bazı ürünlerin 10'dan fazla kez satışa sunulmasına rağmen alıcı bulamadığını aktardı.

Elde edilen bu gelirlerin, öncelikle icra ve açık artırma masrafları ile mahkeme ve yasal ücretlerin karşılanmasında kullanılacağı belirtildi.

MİLYARDERİN SUÇLARI NELER?

Lan'ın eski avukatı Nguyen Thi Huyen Trang, Ho Chi Minh Kenti İcra Dairesi tazminat işlemleri için varlıkları işlemeye devam ediyor ancak Lan şu ana kadar borcunun yalnızca 455 bin dolarlık kısmını geri ödeyebildi.

Daha önce 2024 yılında 12 milyar doları zimmetine geçirme suçundan idam cezasına çarptırılan Lan'ın cezası, Vietnam'ın geçen yıl zimmete para geçirme dahil sekiz suçta idam cezasını kaldırmasıyla ömür boyu hapse çevrilmişti.

Lan, yetkililere rüşvet vererek izini gizlemeye çalıştığı bu büyük dolandırıcılık davasının yanı sıra; mülk edinmede dolandırıcılık, kara para aklama ve yasa dışı sınır ötesi para transferi suçlarından da ayrı bir ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya bulunuyor.