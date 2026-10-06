Kubilay Kaan Kundakçı'nın 19 Mart 2026'da Ümraniye'de silahla vurularak hayatını kaybetmesine ilişkin davada önemli bir gelişme yaşandı. Davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanıklar hakkında talep ettiği cezaları ve kararları mahkemeye sundu.

Emrullah Erdinç'in aktardığı bilgiye göre; Savcı, Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun “kasten öldürme” suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını isterken, diğer sanıklar hakkında ise farklı taleplerde bulundu.

ALAATTİN KADAYIFÇIOĞLU İÇİN MÜEBBET HAPİS TALEBİ

Savcı, Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun “kasten öldürme” suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Kadayıfçıoğlu hakkında ayrıca 6136 sayılı Kanun'a muhalefet suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis ve adli para cezası istendi. Savcı, sanığın tutukluluk halinin devamına da karar verilmesini talep etti.

ALEYNA TUTUŞ İÇİN TAHLİYE TALEBİ

Savcı, Aleyna Tutuş hakkında “kasten öldürmeye azmettirme” suçundan yeterli delil bulunmadığı kanaatine vardı.

Tutuş'un “suçu bildirmeme” suçundan cezalandırılmasını isteyen savcı, tutuklu kaldığı süreyi de dikkate alarak adli kontrol şartıyla tahliye edilmesini talep etti.

İZZET YILDIZHAN İÇİN BERAAT İSTENDİ

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, İzzet Yıldızhan'ın üzerine atılı suçtan beraatine karar verilmesini talep etti.

ZUHAL KALAYCIOĞLU İÇİN DE BERAAT TALEBİ

Savcı ayrıca Aleyna Tutuş'un annesi Zuhal Kalaycıoğlu hakkında da beraat talebinde bulundu.

Kalaycıoğlu'nun üzerine atılı suçtan beraatine karar verilmesini isteyen savcının mütalaası, davanın bundan sonraki sürecinde mahkemenin değerlendirmesine sunuldu.