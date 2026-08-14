İstanbul'un Pendik ilçesindeki Kiptaş Konutları Aliya İzzet Begoviç Camisi'nde müezzin olarak görev yapan 61 yaşındaki İhsan P. hakkında, 24 yaşındaki bir erkeğe yönelik "basit cinsel saldırı" suçlamasıyla İstanbul Anadolu 31. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

İddianamede, camiye gelen 24 yaşındaki erkeğe İhsan P.'nin, "Saçların çok güzel. Sesin çok güzel. Makamda iş yaparsın." dediği, ardından kütüphaneye davet ettiği ve burada bacağına dokunduğu öne sürüldü. İddiaya göre, özel bölgesine dokunmaya çalıştığı sırada müşteki, "Hoca ne yapıyorsun sen?" diyerek tepki gösterdi ve ardından şikâyetçi oldu.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre İhsan P.'nin eylemlerinin sarkıntılık aşamasını geçtiği ve "basit cinsel saldırı" suçunu oluşturduğu değerlendirmesine yer verildi. Diyanet İşleri Başkanlığı Hukuk Müşavirliği'nin de dosyada ihbarcı olduğu belirtildi.

SANIK SUÇLAMALARI REDDETTİ

Tutuksuz yargılanan İhsan P., mahkemedeki savunmasında suçlamaları kabul etmedi.

İhsan P., "Ben müştekiyi isim olarak tanımıyorum. Kendisini cemaatte görürdüm. Müezzinlik yaptığı için sesini duyardım. Bir defasında 'Sesin çok güzel, ileride müezzin olabilirsin' dedim. Bir kez birlikte kütüphaneye geçtik, kapıyı kesinlikle kilitlemedim. Kendisi Kur'an-ı Kerim okudu, ben de dinledim. Bunun dışında hiçbir şey yaşanmadı. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Müşteki bana iftira atmaktadır." dedi.

Sanığın avukatı ise İhsan P.'nin oğlunun Cumhuriyet savcısı olduğunu belirterek, "Müvekkil babacan bir tavırla müştekinin bacağına veya dizine dokunmuş olabilir. Burada cinsel amaç yoktur." savunmasını yaptı.

ŞİKÂYET GERİ ÇEKİLİNCE DAVA DÜŞTÜ

Yargılama sırasında müşteki, olayı yanlış yorumladığını belirterek şikâyetinden vazgeçti.

İstanbul Anadolu 31. Asliye Ceza Mahkemesi, 20 Haziran 2025 tarihli ikinci duruşmada, "basit cinsel saldırı" suçunun soruşturma ve kovuşturmasının şikâyete bağlı olması ve müştekinin şikâyetini geri çekmesi nedeniyle davanın düşmesine karar verdi.

MÜŞTEKİ: "170 BİN TL ALDIM"

Davanın düşmesinin ardından müşteki, 10 Eylül 2025'te polis merkezine giderek tehdit edildiği iddiasıyla yeniden şikâyette bulundu.

Poliste verdiği ifadede, "İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın dosyasında müşteki sıfatıyla ifade vererek İhsan P. hakkında davacı ve şikâyetçi olmuştum. Karşı tarafın bana 170 bin TL ödeme yapması sonrasında şikâyetimden vazgeçtim ve dava düşmüştü." dedi.

Müşteki ayrıca, İhsan P.'nin yakınları tarafından tehdit edildiğini de iddia etti. Bu iddiaya ilişkin soruşturma sürecine dair resmi bir karar metinde yer almadı.