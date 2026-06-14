Sabah ezanı için camiye gelen müezzin, girişten gelen sesler üzerine içeriyi kontrol etti. Bu sırada camide bir kadın ve bir erkek olduğunu fark eden müezzin ile bazı cemaat üyeleri, şüphelilerin peşinden koştu.

CAMİDE İLİŞKİYE GİRDİLER

İlk etapta hırsızlık ihtimali üzerinde duran müezzin, daha sonra güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde, kadın ve erkeğin cami içerisinde uygunsuz davranışlarda bulunduğunu tespit eden müezzin, durumu polis ekiplerine bildirdi.

KADIN VE ERKEK YAKALANDI

İhbar üzerine çalışma başlatan polis, güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin kimliklerini belirledi. Kimlikleri tespit edilen kadın ve erkek kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

'FARKLI BİR DENEYİM OLSUN İSTEDİK'

Özgür Kocaeli'den Selda Hatun Tan'ın haberine göre emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, ifadelerinde olayı fantezi ve farklı bir deneyim amacıyla gerçekleştirdiklerini söyledi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.