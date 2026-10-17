MEB’de 3 bine yakın müfettiş ile muhakkik ve takip ettikleri binlerce inceleme-soruşturma dosyası var. Bu dosyalara her yıl binlercesi ekleniyor. Yürütmenin durdurulması, müfettişlerin haksız yere verdiği trajik ve trajikomik cezalar, sürgünler. Bakanlıkta, 25 bin 636 dosya halen soruşturuluyor. MEB’in açtığı veya MEB’e karşı açılan dava sayısı son 5 yılda 100 bini geçti. Eğitimde adalet arayışı için açılan dava dosyaları TIR’lara yüklense Edirne’den Kars’a yol olur. Bakanlık Teftiş Kurulu, Hukuk Hizmetleri, müfettişler, muhakkikler derken inceleme ve soruşturmalar yıllarca sürüyor. Eğitimin temeli olması gereken adalete olan inanç; yandaş kararlarla eğitimde adalete olan inancı kör, sağır ve topal ördeğe çevrildi. Öğretmenlerin sicillerini, eğitim müfettişlerinin keyfi bozduğu defalarca kanıtlandı. SİCİLLER BOZULUYOR Danıştay ve Yargıtay’da yıllarca süren itiraz süreçleri, masumiyet karinesini öldürüyor. Eğitimcilerin, adalete olan inançları bazı müfettişlerin ideolojik kararlarıyla yok edildi. İstanbul’da, bir süre önce yazdığım bir soruşturma, eğitimde teftiş sisteminin çöküşünün somut kanıtı! MEB Başmüfettişi, bir lise müdürünü görevden almak amacıyla soruşturma açıyor. İstanbul Maarif Müfettişleri Başkanı’nın da ekli olduğu, 20 kişilik müfettiş grubuna yanlışlıkla bir mesaj gönderiyor. “Okul müdürünün idareciliğini sonlandırmak için elimizden gelini yapıp, sicilini bozduk. Zaten kendisi, Aleviymiş. Allah’a emanet olun” diyor. Dindar müfettiş (!), “Allah’a emanet olun” vurgusuyla görevi tamamladığını gururla bildiriyor. Adaletsizliğin, ibretlik vesikası! Ağır hak ihlali kanıtı bu soruşturmada, okul müdürü aklandı. Peki ya müfettiş yakalanmasaydı? KIRMIZI KALP EMOJİSİ Eğitimde yıllar yılı öyle soruşturmalar açıldı ki, ‘Maarif Başmüfettişi’ gibi çok havalı unvanları, panayır hokkabazlarının gülünesi hallerine düştü. Öğretmenlere ve idarecilere absürt, trajikomik, fıkra gibi incelemeler açılıp, cezalar verildi. Bu soruşturmalar, MEB’de öğretmenlerin kimsesizliğini tescilledi. CİMER’e, binlerce öğretmen şikayet edildi. Her biri elbette ki, ciddiyetle incelenmeli. Öyle şikayetler var ki, ‘Bu kadarına pes!’ dedirtti. Öğretmen, kebapçıya gitmiş. Sosyal medyadan bir kare fotoğraf paylaşmış. Veli, ‘Ya çocuğumun canı çekerse’ diye, CİMER’e başvurmuş. Kırmızı kalem kullanan bir öğretmen, ‘Kırmızı kalem kan çağrıştırıyor’ diye ihbar da ettiler. Sınıftaki çiçeğe su döktüren öğretmeni, ‘Çocuğuma haksız iş yükü verdi’ diye şikayet eden de çıktı. Kadınlar günü kutlama mesajını beğenip, kalp emojisi atmayan 4 öğretmene soruşturma açan müdür de... ŞİFRE: İNCİR KUTUSU Bir de ciddi ya da ciddiyetsiz her türlü soruşturmanın üstünü itinayla (!) kapatan müfettişler var. Son örnek; İzmir-Bayındır’dan geldi. Bir lisenin müdürü hakkındaki soruşturmada görevli müfettiş O.M., suçüstü yakalandı. Hayda! Hakkında soruşturma yaptığı okul müdüründen, dosyayı kılçıksız kapatmak için rüşvet istemişti. 500 bin TL’den başlayan pazarlıkta, 300 bin TL’ye el sıkışıldı. Ellerini ovuşturup rüşvet parasını bekleyen müfettiş üste bir de, “Dikkat çekmemesi için parayı incir kutusuna koy” diye emretti. Okul müdürü, İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü’ne durumu iletti. ‘Çok gizli’ koduyla, ‘İncir Kutusu Operasyonu’ başladı. Emniyet, paraların seri numarasını önceden aldı. Müdür tam müfettişe kutudaki incirleri (!) teslim ederken, polis baskın yaptı. İncir kutusu açıldı, rüşvet paraları saçıldı. Müfettiş, tutuklandı. MEB müfettişlerinin, adil soruşturma sorunu bitti mi? Hayır! TARİKAT VE TARAFLILIK İzmir-Bergama’daki bir Anadolu lisesinde coğrafya öğretmeni M.D.’nin başına, müfettişler yüzünden neler geldi? İncir seven müfettiş (!) O.M.’nin yakın arkadaşı eğitim müfettişleri M.S. ile İ.Ç., öğretmene cinsel taciz dahil bir dizi suç içeren soruşturma açıp, evine 1 saat uzaklıktaki Kınık ilçesine sürüp, kınama cezası verdi. Öğretmen suçlu muydu? Suç mu uydurulmuştu? İşin içinden iş çıktı. Okul müdürü M.H.G., okula Süleymancıları çağırmıştı. Tarikatının okulda gerici propaganda yapmasına, öğretmen karşı çıkmıştı. Kıyamet gibi soruşturma yağdı. Öğretmen M.D., 2 yıldır süren hukuk mücadelesini 2 hafta önce kazandı. Mahkeme, müfettişlerin tüm suçlamalarını esastan bozdu. Evli ve 2 çocuk babası öğretmenin, masumiyetini tescilletmesi ömrünün 2 yılını aldı. Bergama’daki okula iade edildi. Soruşturmayı yapan müfettişler M.S. ve İ.Ç., “Görevi kötüye kullanmaktan” soruşturma açılıp, açığa alındı. Tarikatçı okul müdürüyse apar topar emekli olup, yırttı. Teftiş sistemi, ‘tarikat ve taraflılık’ çemberinden kurtarılmazsa adaletsizliğin kalesi MEB olacak!