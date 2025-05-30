Türkiye Belediyeler Birliği’nin (TBB) olağan toplantısına katılan ABB Başkanı Mansur Yavaş, pazartesi günü Ekrem İmamoğlu’nu Silivri’de ziyaret izninin çıkmasını beklediklerini söyledi. Yavaş İBB operasyonuna da değinerek soruşturmaların detaylarının bazı isimlerce ekranlarda paylaşılıp kanıtlanmayan iddialar öne sürülmesine tepki gösterdi.

SAVCILIK ÇAĞIRMALI

Yavaş şunları söyledi: “Televizyonda bir yorumcu sıra İSPARK’ta diyor. Ertesi gün bu yorumcunun savcılığa çağırılması lazım. Doğruysa niye açıkladın? Soruşturmaya engel oldun, denmesi lazım. Böyle bir şey yoksa niye dezenformasyon yaratıyorsun diye yine ifadeye çağırılması lazım. Hukuk herkese lazım.”

Sadece muhalif belediyelerin suçlu gösterilmek istendiğini belirten Yavaş “Bakıyoruz, gelen müfettişler, sayıştay elemanları hep 2019 sonrasını istiyorlar. Kamu malına el uzatan herkes cehennemliktir ama herkes” diye konuştu.

KARALAR: RAHATSIZLAR

TBB Başkan Vekili Zeydan Karalar da “Belediyeler o kadar çok halkın gönlünde yer tuttu ki, bundan rahatsız oluyorlar. Belli ki bu çalışmalar genel siyasete etki edecek ve iktidarı tehlikede olanlar CHP’li belediyelerin çalışmasını engellemeye çalışıyorlar” diye konuştu.