Samsun’da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın, kendilerinin verdiği dışında yardımcı kitap kullanım yasağının bir ilk okul baskınına dönüşeceğini kimse tahmin etmedi. MEB ve Hazine ve Maliye Bakanlığı müfettişleri, bir ilkokulda sınıfa aniden girerek arama yaptı.

DERS ORTASINDA GİRDİLER

Dersi bölen müfettişler, öğrencilerin çantalarını boşaltmasını ve içindeki her şeyi masalara sermesini İstedi. Çantalar tek tek arandı, MEB’in verdiği kitaplar dışında yayın olup olmadığına bakıldı.

Yaşanan bu garabete bazı öğretmenler itiraz etse de sonu çalınamadı. kontrol edildiği öne sürüldü. Veliler ve eğitim sendikaları olayın hukuki boyutunun araştırılması istendi. Öğrencilerin kişisel eşyalarının kontrol edilmesi velilerin ve eğitimcilerin tepkisini çekti. Konuyu Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne taşıyan veliler, olayın incelenmesini talep etti. Hukukçular ve eğitim sendikaları, maliye personelinin sınıfta öğrencilerin çantalarını kontrol etme yetkisinin bulunup bulunmadığının da açıklığa kavuşturulması istendi.

ÇOCUKLARI DÜŞÜNEN YOK

Veliler ve eğitim çalışanları, Milli Eğitim Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Samsun Valiliği’nden idari inceleme başlatılmasını talep etti. Sürecin adli yönden değerlendirilmesi için savcılığa başvurularak suç duyurusunda bulunuldu. Çocuklarına travma yaşatıldığını belirten veliler, sorumlulardan hesap sorulmasını istedi. Milli Eğitim Bakanlığı genelgesiylle, eğitimde fırsat eşitliği gerekçesiyle okullarda yardımcı kitap alınması ve tavsiye edilmesi yasaklanmıştı.

Eğitim-İş: Başka sorun kalmadı mı?

Eğitim Sen Samsun Şubesi Başkanı İbrahim Özkaptan iddiaların kaygı verici olduğunu belirterek şu eleştiride bulundu:

“Yardımcı kaynak kitaplarla ilgili hiçbir denetim, çocukların mahremiyetinin ihlal edilmesini, psikolojik güvenliklerinin tehlikeye atılmasını ve öğretmenlerin öğrencileri önünde itibarsızlaştırılmasını haklı gösteremez. Eğitim sisteminin yıllardır çözülemeyen sorunları ortadayken, öğretmenlerin ve öğrencilerin bu tür uygulamalarla karşı karşıya bırakıldığı iddiaları kabul edilemez.”