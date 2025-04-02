Karadeniz müziğinin efsane isimlerinden biri olan Volkan Konak, Kıbrıs’ta bayramın ilk günü konser sırasında fenalaşarak, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Konak’ın vefatı sevenlerini yasa boğarken, birçok kişi taziye mesajları yayımladı.

MÜFTÜDEN TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIM

Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu, yaşamını yitiren sanatçı Konak için skandal sözler sarf etmişti. Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu, Konak için "Sahnede gebermiş" ifadelerini kullandı.

AKP’Lİ BAŞKANDAN İĞRENÇ PAYLAŞIM

Müftünün paylaşımına tepkiler sürerken iğrenç bir paylaşım da Kayseri’de Hacılar Belediyesi’nin eski başkanı AKP’li Doğan Ekici’den geldi. Ekici, sosyal medya hesabından Volkan Konak için yaptığı paylaşımda, “Karadeniz'i de kirletir, Hindistan Ganj Nehri’ne atsınlar” ifadelerine yer verdi.

CHP, SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

CHP Kayseri İl Başkan Yardımcısı Niyazi Ünalmış, hem Çatalca Müftüsü hem de AKP’li Başkan hakkında suç duyurusunda bulundu. Ünalmış, “AKP eski Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici ve Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu hakkında kişinin hatırasına hakaret ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan suç duyurusunda bulundum. AKP’li eski belediye başkanı hakkında ayrıca CHP’lilere şizofren demesi nedeniyle ayrı bir suç duyurusu daha yaptım. Yargıya hesap verecekler! Yargıya hesap vermeseler bile tarihe not düşüyoruz…” ifadelerini kullandı.