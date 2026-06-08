Sakarya'nın Hendek ilçesinde, AKP Sakarya Milletvekili Ali İnci'nin başkanlığını yaptığı dernek tarafından camide dev ekran kurularak A Milli Futbol Takımı'nın maçının izletilmesinin planlandığı program, İlçe Müftülüğü tarafından iptal edildi.

Hendek Merkez Rasimpaşa Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı da olan Ali İnci'nin, gençleri camiye çekmek amacıyla organize ettiği etkinlik kapsamında, 14 Haziran'da sabah namazının ardından cami içerisinde kurulacak dev ekranda A Milli Takım'ın Avustralya ile oynayacağı Dünya Kupası maçının canlı yayınlanması planlandı.

Sosyal medyada gündem olan organizasyon, kamuoyunda tartışmalara neden olurken Hendek İlçe Müftülüğü'nden açıklama geldi. İlçe Müftüsü Osman Sağlam'ın imzasıyla yayımlanan duyuruda, söz konusu etkinliğin müftülükle herhangi bir ilgisinin bulunmadığı belirtilerek programın iptal edildiği bildirildi.

Müftülükten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

-Sakarya İli Hendek İlçe Müftülüğüne bağlı Rasimpaşa Camii'nde 'gençlik buluşmaları' adı altında, gençlerin camiye teşvik edilmesi amacıyla yapılması planlanan; gençlerle sabah namazı buluşması, namaz sonrası kahvaltı ikramı ve akabinde 14 Haziran'da başlayacak olan Dünya Kupası Maçlarının cami içinde yer alan devasa ekranlarda izlenmesi etkinliğiyle Hendek İlçe Müftülüğü'nün herhangi bir ilişkisi ve planlaması yoktur.

-Zikredilen etkinlik Sakarya Milletvekili ve aynı zamanda Hendek Merkez Rasimpaşa Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Sayın Ali İNCİ tarafından organize edilmek istenmiş ve müftülüğümüzün istişare ve girişimleri ile iptal edilmiştir. Bilgilerinize arz ederim.

İptal edilen etkinlik, "Gençlik Buluşması" adıyla planlanmıştı.

Organizasyon kapsamında sabah namazının ardından cami cemaati ile gençlerin bir araya getirilmesi, katılımcılara kahvaltı ikram edilmesi ve daha sonra A Milli Futbol Takımı'nın maçının dev ekrandan toplu şekilde izlenmesi öngörülüyordu.

Etkinlikle gençlerin camiyle bağlarının güçlendirilmesinin amaçlandığı belirtildi.