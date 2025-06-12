Sivas’ın Gemerek ilçesinde din görevlilerine zorla bağış adı altında para istendiği iddia edildi.

BASKI VE ŞANTAJ BOYUTUNA ULAŞTI

Mil Diyanet-Sen tarafından yapılan açıklamada, Gemerek ilçesinde ilçe müftüsü, şube müdürü ve bir daire personelinin ‘bağış’ adı altında zorla para talep ettiği bu taleplerin baskı ve şantaj boyutuna ulaştığı iddia edildi.

“DİN GÖREVLİLERİ TEHDİT EDİLDİ”

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İddialara göre, para vermek istemeyen personel, İlçe Müftülüğü tarafından 3 ila 5 kişilik gruplar hâlinde odasına çağrılarak tehdit edilmiş, müftülüğün talimatıyla bir daire memuru tarafından bu personele her gün telefonla ulaşılmış, yoğun baskı uygulanmıştır. Bazı personele ise, ‘Sana 10 bin, sana da 20 bin yazdım, derhal ödeyin’ şeklinde ifadeler kullanıldığı ileri sürülmektedir. Mil-Diyanet Sen Genel Merkezi olarak, din hizmetlerinin icra edildiği kurumlarımızda bu tür etik dışı, baskıcı ve zorlayıcı uygulamaların kesinlikle kabul edilemeyeceğini kamuoyunun bilgisine sunarız. Diyanet İşleri Başkanlığımızın ve tüm teşkilat mensuplarımızın itibarı için, bu tür iddiaların ivedilikle ve titizlikle soruşturulması büyük bir zorunluluktur. Bu vahim iddialarla ilgili olarak, başta üyelerimiz olmak üzere tüm Diyanet personelinin hak ve hukukunu korumak amacıyla, Sivas Gemerek İlçesi’nde yaşandığı bildirilen bu olaylara ilişkin olarak, gerekli inceleme ve soruşturmanın başlatılması için Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’na resmi başvurumuzu yapmış bulunmaktayız. Mil-Diyanet Sen olarak bu sürecin yakın takipçisi olacağımızı, gelişmeler hakkında kamuoyunu şeffaf biçimde bilgilendirmeye devam edeceğimizi saygıyla duyururuz.”