Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu, Beyaz TV'de programlara katılan Fatih Reşit Civelekoğlu gibi isimlerin hedef göstermesine inat Karadeniz müziğinin temsilcisi usta sanatçı Volkan Konak'ın cenaze töreni için Trabzon'da toplananlar meydanlara sığmadı.

Kıbrıs'ta sahne aldığı Kıbrıs'ta konser sırasında fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden şarkıcı Volkan Konak için İstanbul'un ardından Trabzon'da düzenlenecek cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanıyor.

HEDEF GÖSTERENLERE İNAT KALABALIK MEYDANLARA SIĞMADI

Konak'ın yaşamını yitirmesinin ardından sosyal medyada skandal sözler sarf edenlere inat sayıda vatandaş, siyasetçi ve sanatçı Trabzon'a akın ederek cenaze törenine geldi.

Konak'ın tabutuna mimoza çiçekleri ve Trabzonspor bayrağı ve forması konuldu.

ÖZGÜR ÖZEL: KONAK'IN İSMİ BİR SOKAK VEYA CADDEYE VERİLECEK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Volkan Konak'ın cenazesi için Trabzon'a gitti. Özgür Özel, "Allah hepimize onun kadar cesaret, onun kadar güçlü bir yürek versin. O kadar yürekliydi ki bu kadar dayanabildi. Başımız sağ olsun." dedi.

Özel, Konak'ın isminin Trabzon'da bir cadde ya da sokağa verileceğini duyurdu.

OYUNCU ALPER KUL: AĞABEYİMİ KAYBETTİM

Cenaze törenine katılan oyuncu Alper Kul, "Herkesin kalbinden bir parça eksildi. Zamansız oldu. Ben ağabeyimi kaybettim. Ülkemiz çok büyük bir sanatçısını, değerini, vatanseverini, vatan sevdalısını kaybetti." diye konuştu.

VASİYETİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK