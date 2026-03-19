Müge Anlı’nın sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşananlar izleyenleri derinden sarstı. 23 yıldır hiç görmediği annesi Fatma Tankut’u arayan Mustafa Baştürk, canlı yayında gelen haberle büyük umut yaşadı ancak sonuç beklediği gibi olmadı.

''TEK İSTEĞİM ANNEMİ GÖRMEK, SARILMAK''

2003 yılında dünyaya gelen Mustafa Baştürk, annesinin kendisini henüz 1 yaşındayken terk ettiğini belirterek yıllardır onu aradığını söyledi. “Tek isteğim annemi bir kez görmek ve sarılmak” diyen Baştürk, 15 yaşında gerçeği öğrendiğini ifade etti.

Ailesinden dinlediği bilgilere göre annesiyle babasının resmi nikâh yapmadığını, bir süre birlikte yaşadıktan sonra annesinin evi terk ettiğini anlatan genç adam, yıllarca hem kendisinin hem de babasının annesini bulmak için çaba gösterdiğini ancak sonuç alamadıklarını dile getirdi.

''KUMA GETİRİLDİ'' İDDİASI

Canlı yayına bağlanan dayısı Murat ise olayın farklı bir boyutu olduğunu iddia etti. Annesinin Mustafa’yı terk etmediğini öne süren Murat, “Ablamı dövüp sokağa attılar. Kuma getirildi. Bu olaylar yanlış anlatılıyor” diyerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

MÜGE ANLI ÇILGINA DÖNDÜ

Programda sıcak gelişme yaşandı ve Müge Anlı, Mustafa’nın annesinin bulunduğunu açıkladı. Ancak canlı yayına bağlanan anne, daha konuşmanın başında tepki gösterince yayına sesi verilmedi.

Yaşananlar karşısında Müge Anlı sert sözlerle tepki gösterdi:

“Güle güle… ‘Alo oğlum’ diyemiyor musunuz? Nedir bu? Oğlum diyeceksen bağlan!”

Annenin, “Mustafa’yı görmek istemiyorum. Babasından dayak yedim” sözleri ise herkesi şaşkına çevirdi.

''SENİN ANNELİĞİNE YAZIKLAR OLSUN''

Programın avukatlarından Rahmi Bey de yaşananlara tepki göstererek, “Oğlun ne yaptı sana? Senin anneliğine yazıklar olsun” ifadelerini kullandı.

23 yıl sonra annesine ulaşmanın sevincini yaşayan Mustafa Baştürk, canlı yayında büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Annenin, program ekibine “Zamanında çok kötü şeyler yaşadım, bu yüzden konuşmak istemiyorum” dediği öğrenildi. Yaşanan dram izleyicileri derinden etkiledi.