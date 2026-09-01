31 Mart 2024 seçimlerini büyük bir oy farkıyla kaybeden AKP'li Tuzla eski Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın oğlu Ömer Yazıcı, 30 Ağustos'ta Cemile Sultan Korusu'nda düzenlenen görkemli düğünde Buse Üzümcü ile evlendi.





Kendisine hakaret ettiği iddiası ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na açtığı davayla ve muhalif isimlere yönelik ağır ifadeleriyle sık sık gündeme gelen Şadi Yazıcı, törende sunucu Müge Anlı'nın yaptığı konuşma sırasında sessiz adımlarla kadrajdan uzaklaştı.



YAN YAN SAHNEDEN KAÇTI



Siyaset, sanat ve sağlık dünyasından yoğun katılımın olduğu ve 75 şahit ile kılınan nikah sırasında konuşma gerçekleştiren televizyon programcısı Müge Anlı, emniyet müdürü eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu ile olan nikahını da Şadi Yazıcı'nın kıydığını ve ricası üzerine bir ay boyunca bu nikahın sır gibi saklanıldığını hatırlattı.



Anlı, çifte mutluluk dilediği konuşmasında “Dilerim Atatürkçü, çağdaş, laik; vatanımıza, milletimize hayırlı evlatlar yetiştirirsiniz” ifadelerini kullanırken, Anlı'nın 'Atatürk ve Laiklik' övgülü konuşması sırasında Şadi Yazıcı'nın yan adımlarla kadrajdan çıkması dikkat çekti.