Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen Nevrigül Alan dosyası sırasında yaptığı açıklamalar ve tavırlarıyla uzun süre gündemden düşmeyen Nazmiye Tutaner'den yıllar sonra şaşırtan bir haber geldi. Programın ardından gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Tutaner'in evlendiği ortaya çıktı. Tutaner'in nikahından görüntüleri ise kaynanası sosyal medya hesabından paylaştı.

MÜGE ANLI'DA TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİNE OTURMUŞTU

Nazmiye Tutaner'in adını geniş kitlelere duyuran olay, 2023 yılında Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alınan Nevrigül Alan dosyası olmuştu.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde yaşayan 22 yaşındaki iki çocuk annesi Nevrigül Alan, kaybolduktan 46 gün sonra bir zeytinlikte ağaca asılı halde ölü bulunmuştu. Genç kadının ölümüyle ilgili soruşturma sürerken dosyanın Müge Anlı'nın programına taşınmasıyla olay Türkiye'nin gündemine girmişti.

Nevrigül Alan'ın kız kardeşi Nazmiye Tutaner de canlı yayınlarda yaptığı açıklamalar ve tavırlarıyla dosyanın en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelmişti.

YILLARCA GÖZLERDEN UZAK YAŞADI

Programdaki sürecin ardından Nazmiye Tutaner uzun süre kamuoyundan uzak bir hayat sürmeyi tercih etti. Ekranlardan ve sosyal medyadan uzak kalan Tutaner, bu kez çok farklı bir gelişmeyle yeniden gündeme geldi.

EVLENDİĞİNİ KAYNANASININ PAYLAŞIMI ORTAYA ÇIKARDI

Nazmiye Tutaner'in dünyaevine girdiği, kaynanasının TikTok hesabından yaptığı paylaşımla ortaya çıktı.

Paylaşılan görüntülerde Tutaner'in beyaz gelinlik giyerek nikah masasına oturduğu görüldü. Böylece yıllar önce Müge Anlı ekranlarında yaşananlarla tanınan Tutaner'in sessiz sedasız evlendiği öğrenildi.

GELİNLİKLİ GÖRÜNTÜLERİ GÜNDEM OLDU

Kaynanasının paylaştığı görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Gelinlikli görüntüleri dikkat çeken Nazmiye Tutaner'in nikah sırasında oldukça mutlu ve heyecanlı olduğu görüldü.

Tutaner'in evlendiğinin ortaya çıkması, geçmişteki olay nedeniyle kendisini hatırlayan Müge Anlı izleyicilerinin de ilgisini çekti. Yıllar sonra bu kez özel hayatındaki mutlulukla gündeme gelen Tutaner için sosyal medyada çok sayıda yorum yapıldı.