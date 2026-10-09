ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında babasını aramasıyla tanınan Hamid, sosyal medya platformu TikTok üzerinden canlı yayın yapmaya başladı. SANAL HEDİYELER GÜNDEM OLDU Programdaki hikayesiyle geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanınan Hamid’in ilk yayınına gösterilen ilgi dikkat çekti. Yayın sırasında izleyiciler tarafından gönderilen sanal hediyeler de gündeme geldi. 2 SAATTE 480 BİN TL KAZANDIĞI İDDİASI Hamid’in ilk canlı yayınında ortalama 30 bin izleyiciye ulaştığı belirtilirken, yayın sırasında gönderilen sanal hediyelerle elde ettiği öne sürülen kazanç da dikkat çekti. Hamid’in yalnızca 2 saat süren canlı yayınından yaklaşık 480 bin TL kazandığı iddia edildi.

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