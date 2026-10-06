ATV ekranlarında yayınlanan programıyla izleyici karşısına çıkan Müge Anlı, bu kez estetik ve filtre iddialarıyla gündeme geldi. Sosyal medyada ve izleyiciler arasında görünümüyle ilgili yapılan yorumlara yanıt veren Anlı, estetik yaptırmadığını ve programda filtre kullanmadığını söyledi.

“BENDE ESTETİK YOK”

Müge Anlı, kendisi hakkında yapılan estetik yorumlarına ilişkin, “Bende estetik yok. Demek ki beni ne kadar güzel görüyor ki estetikle güzel olduğumu düşünüyor, kıskançlığından” ifadelerini kullandı.

Anlı, bu yorumların kendisini üzmek yerine mutlu ettiğini de belirtti.

“BENİ MUTLU EDİYOR BÖYLE YORUMLAR”

Ünlü sunucu, maç yayını sırasında bile kendisine filtre uygulandığının düşünüldüğünü söyleyerek şöyle konuştu:

“Beni mutlu ediyor böyle yorumlar. Maça gidince görüyor kadına bak, maç kanalında bile filtre koydurmuş sanıyor. O da gerizekalı. Öyle bir şey olabileceğini düşünüyor. Kıskançlığından ‘ne kadar güzelsin’ yazamıyor, öyle düşünüyor. O beni üzeceğini sanırken aslında ne kadar mutlu ediyor.”