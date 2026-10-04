Talasemi hastalığı nedeniyle kök hücre nakli bekleyen 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz, biyolojik babasını bulmak için "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programına başvurdu. Yapılan DNA testiyle Hamid Yorulmaz'ı büyüten Mehmet Sağbaş'ın biyolojik babası olmadığı belirlendi. Genç ise biyolojik babasının kimliğinin ailesi tarafından kendisinden gizlendiğini ileri sürdü. Yorulmaz'ın programda biyolojik babasını bulmak için yaptığı "Ölmek istemiyorum" çağrısının ardından yeni bir gelişme yaşandı. SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI Hamid Yorulmaz'ın programda dile getirdiği iddialar üzerine Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlattı. Soruşturmanın "çocuğun soybağını değiştirme", "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali", "yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi" ve "tehdit" suçlarından başlatıldığı öğrenildi. ANNE VE DAYI GÖZALTINDA Bu kapsamda Hamid Yorulmaz'ın annesi Nihal Beyit ile dayısı Mehmet Yorulmaz gözaltına alındı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.