Asayiş olaylarını konu alan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına bu kez MİT yalanıyla 2 milyon TL dolandırılan ve iki kızlarının kaçırıldığını belirten Yarar çifti katıldı.



Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Hasanlar köyünde yaşayan hüzünlü anne ve baba, Büşra ve Derya adındaki kızlarının 'Mustafa' adlı biri tarafından kandırıldığını ve 'istihbarat' yalanı söylenerek 2 milyon TL dolandırıldıklarını iddia etti.





TEMİZLİK GÖREVLİSİNİN MAAŞI ANLI'YI HAYRETE DÜŞÜRDÜ



Kızlarının bir devlet hastanesinde temizlik görevlisi olarak çalıştığını belirten aile, Müge Anlı'nın "Ne kadar maaş alıyordu?" sorusuna verdiği yanıt ile stüdyoda şaşkınlığa neden oldu.





Aile, kızlarının en az ayda 85 bin TL maaş aldığını, devlet kurumunda çalışmaları nedeniyle dönem dönem 'tediye' ödemeleri aldıklarını ve bu nedenle bazı aylarda kızlarının maaşının 150 bin TL'ye kadar yükseldiğini söyledi.



Anlı ve programdaki uzman isimler, ailenin söylediği maaşı oldukça iddialı bulurken, Müge Anlı duruma şaşırarak "Doktorlar ayda 150 bin lira kazanıyor. Temizlik görevlisi nasıl bu kadar çok kazanabiliyor" yanıtını verdi.







