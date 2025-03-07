Belgrad Ormanı'nda yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan ve 4 gündür aranan 36 yaşındaki mimar Ece Gürel, dün gece saatlerinde sağ olarak bulundu.

Müge Anlı ve ekibi de, Ece’nin kaybolduğu ilk günden itibaren onu bulmak için çalışma yapıyordu.

'BU TAM ANLAMIYLA MUCİZE'

Anlı, canlı yayında Ece Gürel’in gece saatlerinde, daha önce bulunan cep telefonu ve montunun yer aldığı noktadan yalnızca 9 metre uzakta bulunduğunu duyurdu.

Müge Anlı, "Ece, çantası ve montunun bulunduğu yerden 9 metre ileride tespit edildi. 9 metre dediğiniz, 9 adım mesafe demek. Yani bir şekilde dolaşmış ve yine onlarca kişinin aradığı, eşyalarının bulunduğu noktaya geri dönmüş. Bu tam anlamıyla bir mucize. 5 gün boyunca ne yedi, nasıl dayandı? Mucizenin adı Ece. Umarım Ece sağlığına kavuşur ve uyanır da tüm detayları kendisinden öğreniriz" dedi.

"YÜRÜYEREK VÜCUT ISISINI KORUMUŞ"

O anlara tanıklık eden muhabir ise şunları aktardı: "İlk 72 saat kritik bir öneme sahipti, umutlar azalmıştı. İftardan sonra arama çalışmaları hız kazandı. Peki, nasıl hayatta kaldı? Yürüyerek vücut ısısını koruduğu düşünülüyor. Ancak ne su içmiş ne de yemek yemiş. Tamamen tükenmiş olduğu düşünüldüğü anda ekipler onu buldu ve hastaneye yetiştirdi. Şu anda yoğun bakımda. Aslında ekipler, eşyalarının bulunduğu bölgeye daha önce iki kez gitmişti."

"BİRİLERİ Mİ SONRADAN ORAYA BIRAKTI?"

Avukat Rahmi Özkan ise şüphelerini dile getirdi: "Daha önce orada bulunmamış ve fark edilmemiş olması ilginç. Sonradan oraya gelmesi soru işaretleri yaratıyor. Acaba birileri mi onu sonradan oraya bıraktı? En kötü ihtimalleri de göz önünde bulundurmak zorundayız."

Ece’yi ormanda gören görgü tanığı Buse Hanım ise şunları anlattı: "Ece’nin çok zarif bir hali vardı. Sanki biraz kafa dağıtmak için gelmiş gibiydi. Bizi rahat bir ekip olarak görüp bizimle birlikte yürüdü. Maalesef onunla hiç sohbet etmedim. Biz bir tümsekten aşağı indik ve yürümeyi bıraktık. Ece ise muhtemelen orada yürümeye devam etti."