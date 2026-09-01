Ülke genelinde Emniyet Müdürü ve Emniyet Amiri rütbesindeki personellerin atama kararlarının yayınlanmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde bulunan 18 ilçe ve 8 şubeye yeni müdür görevlendirmeleri gerçekleştirildi.

Atama kararları kapsamında Çocuk Şube Müdürü, Dış İlişkiler Şube Müdürü, Interpol-Europol Şube Müdürü, Strateji Geliştirme Şube Müdürü, Boğaziçi Köprüleri Koruma Şube Müdürü, İnşaat Emlak Şube Müdürü ve Destek Hizmetleri Şube Müdürü gibi önemli birimlerde görev değişimine gidildi.





Atama listesinde yer alan en dikkat çekici değişiklik ise televizyon programcısı Müge Anlı'nın eşi olan Emniyet Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu hakkındaki görevlendirme oldu.



YERİNE MÜDÜR ATANDI, YENİ GÖREVİ PAYLAŞILMADI



Sarıyer İlçe Emniyet Müdürü olarak görev yapan Şinasi Yüzbaşıoğlu, 15 Mayıs 2026 tarihli görevlendirme listesiyle birlikte Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürü olarak atanmıştı.



Bugün paylaşılan yeni görevlendirmelerde, Yüzbaşıoğlu'nun bulunduğu göreve 3. Sınıf Emniyet Müdürü Can Coşkun'un atandığı görüldü. Yüzbaşıoğlu'nun bu kararla birlikte merkez teşkilatına mı çekildiği yoksa farklı bir birimde mi görevlendirileceği ise henüz bilinmiyor.



Atama listesinin tamamı şu şekilde:

3.Sınıf Emniyet Müdürü Alpaslan Şahin, Adalar İlçe Emniyet Müdürü olarak görevlendirildi.

2.Sınıf Emniyet Müdürü Lütfü Doğan, Çatalca İlçe Emniyet Müdürü oldu.

2.Sınıf Emniyet Müdürü Tolga Öztürk, Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürü olarak görevlendirildi.

2.Sınıf Emniyet Müdürü Muhammet Ahmet Katipoğlu, Ataşehir İlçe Emniyet Müdürü oldu.

3.Sınıf Emniyet Müdürü Kıvanç Taşçı, Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürü olarak görevlendirildi.

4.Sınıf Emniyet Müdürü Kürşat Mesut Özmen, Bakırköy İlçe Emniyet Müdürü oldu.

2.Sınıf Emniyet Müdürü Oktay Çelik, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürü olarak görevlendirildi.

4.Sınıf Emniyet Müdürü Nadir Öztürk, Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürü oldu.

3.Sınıf Emniyet Müdürü Can Coşkun, Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürü olarak görevlendirildi.

2.Sınıf Emniyet Müdürü Özgür Yılmaz, Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürü oldu.

2.Sınıf Emniyet Müdürü Ömer Faruk Günay, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürü olarak görevlendirildi.

3.Sınıf Emniyet Müdürü Fatih Tilki, Kartal İlçe Emniyet Müdürü oldu.

2.Sınıf Emniyet Müdürü İlyas Kayış, Pendik İlçe Emniyet Müdürü olarak görevlendirildi.

3.Sınıf Emniyet Müdürü Yunus Gezer.Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürü oldu.

2.Sınıf Emniyet Müdürü Hakan Alpaslan Kırbaş, Sarıyer İlçe Emniyet Müdürü olarak görevlendirildi.

3.Sınıf Emniyet Müdürü Ahmet Serkan Tulum, Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürü oldu.

3.Sınıf Emniyet Müdürü Arınç Çevik, Sultangazi İlçe Emniyet Müdürü olarak görevlendirildi.

2.Sınıf Emniyet Müdürü Dr. Abdulkadir Bilen, Tuzla İlçe Emniyet Müdürü oldu.

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNDE YENİ GÖREVLENDİRMELER

İstanbul Emniyeti bünyesindeki şube müdürlüklerinde de yeni görev dağılımı yapıldı.

4.Sınıf Emniyet Müdürü Ozan Koç, Baltalimanı Polisevi Şube Müdürü olarak görevlendirildi.

4.Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Tanrıkulu, Çocuk Şube Müdürü oldu.

4.Sınıf Emniyet Müdürü Esma Yavaşça, Dış İlişkiler Şube Müdürü olarak görevlendirildi.Yavaşça ayrıca Interpol-Europol Şube Müdürü ve Strateji Geliştirme Şube Müdürü görevlerini vekaleten yürütecek.

3.Sınıf Emniyet Müdürü Halil İbrahim Başlı, Boğaziçi Köprüleri Koruma Şube Müdürü oldu.

3.Sınıf Emniyet Müdürü Azmi İlker Çiftçi, İnşaat Emlak Şube Müdürü olarak görevlendirildi. Çiftçi aynı zamanda Destek Hizmetleri Şube Müdürü görevini vekaleten yürütecek.

3.Sınıf Emniyet Müdürü Muhsin Dumlupınar, Koruma Şube Müdürü oldu.

3.Sınıf Emniyet Müdürü Emrah Ata, Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürü olarak görevlendirildi.

3.Sınıf Emniyet Müdürü Gökhan Karagül ise İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürü oldu.