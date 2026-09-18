Bu yıla Sarıyer İlçe Emniyet Müdürü olarak başlayan ve mayıs ayında Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürü görevine getirilen Şinasi Yüzbaşıoğlu, 1 Eylül'de yapılan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 18 ilçe ve 8 şubeye yönelik yeni müdür atamaları sonucunda görevinden alınmıştı.

Televizyon programcısı Müge Anlı ile evli olması nedeniyle güvenlik bürokrasi ve kamuoyunda popüler bir isim haline dönüşen Yüzbaşıoğlu'nun yeni görevinin ne olacağı merakla beklenirken, bu gece paylaşılan Resmi Gazete ile belirsizlikler son buldu.

YÜZBAŞIOĞLU PASİF GÖREVE ÇEKİLDİ

Yüzbaşıoğlu'nun ay başında görevden alınmasıyla birlikte merkeze mi çekildiği yoksa beklenen İl Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile daha önemli bir göreve mi getirileceği bugün tarihli Resmi Gazete'de paylaşılan atama kararları ile netlik kazandı.

39 ilin emniyet müdürünün değiştiği kararnamede isminin yer almamasıyla birlikte Yüzbaşıoğlu'nun merkeze çekildiği ve daha pasif bir göreve alındığı kesinlik kazandı. Son yıllarda farklı ilçelerde yürüttüğü görevlerin ardından il emniyet müdürü olarak atanması beklenen Yüzbaşıoğlu'nun 'tenzil-i rütbe' anlamına gelen ani görev değişikliğinin nedeni ise bilinmiyor.

Atama listesinin tamamı şu şekilde:

Güvenlik Daire Başkanı Emrullah Gölcük, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı oldu.

Tanık Koruma Daire Başkanı İsmail Hakkı Günay, Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına atandı.

Polis Başmüfettişi Ali Karabağ, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı yapıldı.

Polis Başmüfettişi Selçuk Doğuş, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı oldu.

Erzurum İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Özel Güvenlik Denetleme Başkanı oldu.

Batman İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, Zonguldak İl Emniyet Müdürü oldu.

Bayburt İl Emniyet Müdürü Barış Erkol, Çorum İl Emniyet Müdürü oldu.

Bingöl İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü oldu.

Çankırı İl Emniyet Müdürü Aytekin Canitez, Van İl Emniyet Müdürü oldu.

Gaziantep İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, Kocaeli İl Emniyet Müdürü oldu.

Gümüşhane İl Emniyet Müdürü İsmail Karasakal, Rize İl Emniyet Müdürü oldu.

Kocaeli İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Aydın İl Emniyet Müdürü oldu.

Kütahya İl Emniyet Müdürü Osman Elbir, Çankırı İl Emniyet Müdürü oldu.

Mardin İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, Sinop İl Emniyet Müdürü oldu.

Nevşehir İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, Balıkesir İl Emniyet Müdürü oldu.

Samsun İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, İzmir İl Emniyet Müdürü oldu.

Tokat İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın, Samsun İl Emniyet Müdürü oldu.

Van İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, Diyarbakır İl Emniyet Müdürü oldu.

Zonguldak İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, Kayseri İl Emniyet Müdürü oldu.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanı Serdar Büyükleblebici, Gaziantep İl Emniyet Müdürü oldu.

Personel Başkanı Ali Süllü, Denizli İl Emniyet Müdürü oldu.

Dış İlişkiler Daire Başkanı Gökhan Demirtola, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü oldu.

Terörle Mücadele Daire Başkanı Yusuf Topcan, Yalova İl Emniyet Müdürü oldu.

Polis Başmüfettişi Ali Erkan Aktaşgül, Amasya İl Emniyet Müdürü oldu.

Polis Başmüfettişi Bülent Gürcan, Bartın İl Emniyet Müdürü oldu.

Polis Başmüfettişi Yusuf Fatih Atay, Batman İl Emniyet Müdürü oldu.

Polis Başmüfettişi Ayhan Karaduman, Bayburt İl Emniyet Müdürü oldu.

Polis Başmüfettişi Mehmet Darendeli, Bingöl İl Emniyet Müdürü oldu.

Polis Başmüfettişi Hikmet Ataman, Bitlis İl Emniyet Müdürü oldu.

Polis Başmüfettişi Gökhan Dedebağı, Burdur İl Emniyet Müdürü oldu.

Polis Başmüfettişi Esat Feryadi Doköz, Erzincan İl Emniyet Müdürü oldu.

Polis Başmüfettişi Mahmut Ay, Erzurum İl Emniyet Müdürü oldu.

Polis Başmüfettişi Mehmet Yüksel, Gümüşhane İl Emniyet Müdürü oldu.

Polis Başmüfettişi Nihat Özen, Hatay İl Emniyet Müdürü oldu.

Polis Başmüfettişi Eraslan Er, Iğdır İl Emniyet Müdürü oldu.

Polis Başmüfettişi Osman Tinmazol, Karabük İl Emniyet Müdürü oldu.

Polis Başmüfettişi Mustafa Çakır, Kırklareli İl Emniyet Müdürü oldu.

Polis Başmüfettişi Arslan Bağrıaçık, Kilis İl Emniyet Müdürü oldu.

Polis Başmüfettişi Arif Hakan Tandoğan, Kütahya İl Emniyet Müdürü oldu.

Polis Başmüfettişi Mustafa Varol, Mardin İl Emniyet Müdürü oldu.

Polis Başmüfettişi Cemal Dalman, Muş İl Emniyet Müdürü oldu.

Polis Başmüfettişi Sinan Dalli, Nevşehir İl Emniyet Müdürü oldu.

Polis Başmüfettişi Yavuz Doğan, Şırnak İl Emniyet Müdürü oldu.

Polis Başmüfettişi Kenan Şengül, Tokat İl Emniyet Müdürü oldu.

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Çorumlu, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atandı.

Amasya İl Emniyet Müdürü Ayhan Saraç, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atandı.

Aydın İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atandı.

Bartın İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atandı.

Bitlis İl Emniyet Müdürü Koray Şensoy, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atandı.

Burdur İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atandı.

Çorum İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atandı.

Denizli İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atandı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atandı.

Erzincan İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atandı.

Hatay İl Emniyet Müdürü Rüştü Yılmaz, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atandı.

Iğdır İl Emniyet Müdürü Niyazi Turgay, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atandı.

İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atandı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atandı.

Karabük İl Emniyet Müdürü Ahmet Canver, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atandı.

Kırklareli İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atandı.

Kilis İl Emniyet Müdürü Aykut Korkmaz, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atandı.

Muş İl Emniyet Müdürü Melih Kuzudişli, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atandı.

Rize İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atandı.

Sinop İl Emniyet Müdürü Sibel Kılıçoğlu, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atandı.

Şırnak İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atandı.

Yalova İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atandı.