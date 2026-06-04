Magazin dünyasının tanınan isimlerinden Burhan Akdağ’ın, 8 yıl önce evlendiği Aysun Çardak’tan boşandığı gün saldırıya uğradığı iddia edildi. İstanbul Ataşehir’de meydana gelen olayda Akdağ’ın yanında bulunan kızı Aslıhan Akdağ’ın yaşananları kayıt altına aldığı belirtilirken, olayın ardından dikkat çeken açıklamalar geldi.

OTURDUĞU DAİRENİN ÖNÜNDE SALDIRILDI

İddiaya göre magazin gazetecisi Burhan Akdağ, boşanma işlemlerinin tamamlandığı gün Ataşehir’de oturduğu dairenin önünde bir saldırının hedefi oldu. Olay sırasında Akdağ’ın yanında bulunan kızı Aslıhan Akdağ, yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

''BABAMI ÖLDÜRÜP KAZA SÜSÜ VERECEKLERDİ''

Saldırının ardından açıklamalarda bulunan Aslıhan Akdağ, yaşananların sıradan bir olay olmadığını öne sürerek yetkililere çağrıda bulundu. Akdağ, yaptığı açıklamada, “Babamı öldürüp kaza süsü vereceklerdi” ifadelerini kullandı.

Olay anında büyük korku yaşadığını belirten Aslıhan Akdağ, yardım çağrıları nedeniyle sesinin kısıldığını söyleyerek, “İmdat çığlıklarından sesim kısıldı” dedi.

''YARDIM İSTİYORUZ''

Yaşananların ardından devlet yetkililerine seslenen Akdağ, olayın tüm yönleriyle araştırılmasını talep ederek, “Devlet büyüklerinden yardım istiyoruz” açıklamasında bulundu.

Olayla ilgili resmi makamların inceleme başlatıp başlatmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken, saldırı anlarına ilişkin görüntülerin sosyal medyada gündem olması bekleniyor. Burhan Akdağ ve ailesinin olayla ilgili hukuki süreç başlatacağı öğrenildi.