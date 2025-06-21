Müge Anlı'nın 1993 yılında gazeteci Burhan Akdağ ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Lidya Müge Akdağ üniversiteden mezun oldu. 2002 doğumlu Lidya'yı gören herkes aynı yorumu yaptı.
Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Lidya'nın mezuniyet gününden fotoğrafları Instagram'da '@blogyagmuru' adlı hesabın paylaşımıyla ortaya çıktı.
Lidya'ya "Annesinin kopyası", "Tıpkı annesi", "Annesine çok benziyor" gibi yorumlar yapıldı.
Müge Anlı'nın kızı Lidya, daha önce manken Asuman Krause'nin sunduğu 'Aileler Yarışıyor' programına katılmıştı.