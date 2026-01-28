Tokat’ın Almus ilçesinde 64 yaşındaki Arife Gökçe’nin kaybolmasıyla ilgili televizyon programına katılan ve buradaki açıklamalarıyla dikkat çeken Sinan Sardoğan, yaşlı kadınlara yönelik taciz iddiaları ve farklı bir suç dosyası kapsamında gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Sardoğan, bir süredir devam eden tutukluluk sürecinin ardından tahliye edildi.
SON HALİ ORTAYA ÇIKTI
Tahliyesinin ardından sosyal medya platformlarında Sinan Sardoğan’a ait yeni görüntüler yayımlandı. Tıraş olduğu görülen Sardoğan’ın kilo almış hali dikkat çekti. Görüntülerin yayılmasının ardından sosyal medya kullanıcıları, Sardoğan’ın serbest bırakılmasına ve paylaşılan videolara yönelik çok sayıda yorumda bulundu.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI
Kullanıcılar, "Bu şahıs hala şüpheli değil mi?", "Tahliye kararı kabul edilemez" ve "Adalet bekliyoruz" şeklinde paylaşımlar yaparak karara tepki gösterdi.
ARİFE GÖKÇE DOSYASI HENÜZ AYDINLATILMADI
Öte yandan, 17 Aralık 2022 tarihinden bu yana kendisinden haber alınamayan Arife Gökçe ile ilgili adli süreç henüz sonuçlanmış değil.