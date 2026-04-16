Sosyal medyaya giriş için 15 yaş şartı getiren ve kadınların doğum izni süresini arttıran yasa teklifi TBMM’de ele alınırken SP Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan bir öneri getirdi ve “İktidar çocukların sosyal medyadaki kötü ve müstehcen yayınlar ile oyunlardan uzak durmasını istiyorsa çok kolay bir tedbir var. A Haber kanalı kapatılsın, Müge Anlı’nın programları tedavülden kalksın, sabah kuşağı programları da yasaklansın” dedi.

Çalışkan, gündüz kuşağı programlarına tepki gösterdi.

AKP’nin getirdiği düzenlemenin milleti aldatan bir özelliği olduğunu söyleyen Çalışkan “Bu ülkede ailenin önünde yıkım derecesinde pek çok sorun varken hiçbiri çözülmüyor. Yasanın içerisinde sosyal medyayla ilgili düzenleme var. 15 yaşındaki çocuk babasından onay alacakmış’’ dedi.