Sosyal medya fenomeni Testo Taylan, yaptığı açıklamada “Bundan 6 ay önce ‘Güven Bana’ adlı televizyon programına katıldık. Benim ekibimde Tolunay Ören ve Konsol Oyun vardı. Ancak çekilen bölüm hiçbir zaman yayınlanmadı, ardından da program tamamen yayından kaldırıldı” ifadelerini kullandı.

Bölümün ekrana gelmemesinin kendileri açısından daha iyi olduğunu söyleyen Taylan, yaşanan sürecin beklenildiği gibi sonuçlanmadığını dile getirdi.

'MÜGE ANLI BİZİ AZARLADI'

Çekimler sırasında ciddi gerginlikler yaşandığını öne süren Taylan, “Finali iyi bitmedi. Müge Anlı bizi azarladı, yönetmen de Tolunay’a sert tepki gösterdi. Tolunay’ın argo konuşması ortamı daha da gerdi” dedi.

Açıklamalar kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, programın perde arkasına dair iddialar tartışma yarattı.