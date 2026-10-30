Talasemi majör hastalığıyla mücadele eden ve ilik nakli için biyolojik babasını ararken tanınan Hamid Yorulmaz, bu kez sosyal medya yayınıyla gündeme geldi. TikTok'ta kendisini eleştirenlerle tartışan Hamid, hem meydan okudu hem de Müge Anlı ile Tatlı Sert programına bir daha katılmayacağını söyledi.

TİKTOK CANLI YAYININDA SERT SÖZLER

18 yaşındaki Hamid Yorulmaz, TikTok üzerinden yaptığı canlı yayında kendisini eleştiren bir kişiyle tartışmaya girdi. Tartışma sırasında argo ifadeler kullanan Hamid, karşısındaki kişiye “Lan kel, raporla raporla!” diye seslendi.

Öfkesini sürdüren genç, başka bir açıklamasında ise “Kendi karısı pavyonda çalışıyorsa kendisine kalsın, kimse bir şey diyemez. Onun aklını alırım!” ifadelerini kullandı. Hamid'in canlı yayındaki üslubu sosyal medyada yeniden tartışma konusu oldu.

“PROGRAMLA DA İŞİM BİTTİ”

Canlı yayında Müge Anlı ile Tatlı Sert programına ilişkin de konuşan Hamid, artık programa çıkmayacağını duyurdu. Kendisini eleştirenlere de meydan okuyan genç, “Herkesin haberi olsun, programla da işim bitti. Kimin yüreği varsa İzmir Torbalı'dayım. Buradan gelip yüz yüze atıp tutsun” dedi.

Hamid'in bu açıklaması, programa bir daha katılmayacağını açıkça ifade etmesi nedeniyle dikkat çekti.

MÜGE ANLI DAHA ÖNCE UYARMIŞTI

Müge Anlı, programın önceki bölümlerinde Hamid'in sosyal medya kullanımı ve arkadaş çevresi konusunda dikkatli olması gerektiğini söylemişti. Genç adamın ekrandaki sakin tavrıyla sosyal medya yayınlarındaki davranışları arasındaki farka da değinen Anlı, çevresindeki kişilerin yönlendirmelerinden etkilenmemesi konusunda uyarıda bulunmuştu.

Programda Hamid'in geleceği için çeşitli destek girişimleri de gündeme gelmişti. Ünlü şef Danilo Zanna'nın da aralarında bulunduğu kişiler tarafından kendisine iş teklifleri yapılmış, ayrıca Müge Anlı'nın yönlendirdiği bir psikologla görüşmesi önerilmişti. Ancak Hamid'in bu fırsatları değerlendirmediği aktarılmıştı.

İLİK NAKLİ İÇİN BİYOLOJİK BABASINI ARAMIŞTI

İzmir'in Torbalı ilçesinde yaşayan Hamid Yorulmaz, talasemi majör hastalığı nedeniyle ilik nakline ihtiyaç duyuyor. Kendisini büyüten Mehmet Sağbaş'ın biyolojik babası olmadığını öğrenen Hamid, gerçek babasını bulmak için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurmuştu.

Programda annesi Nihal Beyit'in geçmiş ilişkileri araştırılmış, biyolojik babasının kimliğinin belirlenmesi için DNA testi yapılmıştı. Adli Tıp Kurumu raporuna ilişkin açıklamada, “Sakallı Hamid” olarak bilinen kişinin genç adamın biyolojik babası olma ihtimalinin yüzde 99,9 olduğu duyurulmuştu.

DNA sonucuyla 18 yıldır süren babalık belirsizliği sona ermişti. Ancak biyolojik babanın belirlenmesi, ilik nakli için doku uyumunun bulunduğu anlamına gelmiyor. Hamid'in tedavisi açısından uygun vericinin belirlenmesi önemini koruyor.