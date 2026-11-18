Netflix'te 6 yıllık aranın ardından izleyiciyle buluşan "Bir Başkadır" dizisinin ikinci sezonu, yayınlandığı günden bu yana özellikle terapi sahneleriyle tartışmaların odağında yer alıyor. Uzun yıllar Müge Anlı ile Tatlı Sert programında sergilediği tespitlerle geniş kitlelerce tanınan Prof. Dr. Arif Verimli de dizideki terapi kurgusuna kayıtsız kalmadı.

TEK SEANS ÜCRETİNİ AÇIKLADI

Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşımda bulunan Prof. Dr. Verimli, dizideki sahnelere gönderme yaparak "Böyle seanslar yaşanmıyor benim odalarda..." ifadelerini kullandı. Mesleki yaklaşımına da değinen usta psikiyatrist, psikometrik testler, EEG, MR ve idrar tahlili gibi tıbbi tetkikler yapmadan asla teşhis koymadığını vurguladı. Paylaşımın altına kısa sürede çok sayıda yorum gelirken, bir takipçinin yönelttiği "Seans ücretiniz ne kadar?" sorusuna Verimli açık yüreklilikle yanıt verdi ve tek seans ücretinin 6 bin TL olduğunu duyurdu.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Prof. Dr. Arif Verimli'nin açıkladığı 6 bin TL'lik seans ücreti, X kullanıcıları arasında hararetli bir tartışmanın fitilini ateşledi. Kullanıcıların bir kısmı Türkiye'nin en tanınmış ve kıdemli psikiyatristlerinden biri için bu rakamı makul bulurken, bir kısmı ise yüksek bularak eleştirdi.

Paylaşımın altına "Hemen randevu alalım", "Piyasaya göre oldukça uygun bir fiyat" ve "Sizin gibi bir üstat için 6 bin TL çok iyi" şeklinde destek mesajları yazılırken; bazı kullanıcılar ise "Tek bir görüşme için bu rakam sürdürülebilir değil" yorumlarıyla tepkilerini dile getirdi.