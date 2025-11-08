Oyuncu Müge Boz'un anneannesi Fatima Usta 94 yaşında vefat etti.

Anneannesiyle fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan Boz, "Mekanın cennet olsun anneanneciğim. 94 yaşına kadar bir ömür dolu dolu yaşadın. Torunlarının torunlarını gördün. 'Fatima… ne kadındı be!' diye sevgiyle anarak konuştu arkandan tüm dostların, akrabaların. İyi kalbin, sevgi dolu bir insan oluşun bana hep ilham oluyo. Annesiz büyüdüğünün acısını hep anlatırdın. Küçükken ölmüş annen, baban da yokmuş. Makedonya savaş yıllarında yaşadığın korkunç acılardan yıkılmamış, Türkiye'de yeni bir hayat kurmak için tırnaklarınla kazımışsın bu hayatı. Aile soyumun kraliçesi anneannem Fatima nurlar içinde uyu. Seni çok seviyoruz." ifadelerini kullandı.

Boz, anneannesinin hastalığı sürecinde emek veren sağlık çalışanlarına teşekkür ederek sözlerini noktaladı:

"Anneannem Alzheimer'ın son aşamalarında hastaneye kaldırıldığında, onunla gönülden ilgilenen Akhisar Devlet Hastanesi doktorlarına, hemşirelerine tüm kalbimle sonsuz teşekkürler. Hakkınız ödenmez. Bu mesleği severek, hakkıyla yapan tüm sağlık çalışanlarımıza sevgilerimle."