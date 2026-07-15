Milas ilçesine bağlı Bozbük Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün saat 17.03 sıralarında başlayan yangın, olumsuz hava şartları nedeniyle yayıldı. Bölgede incelemelerde bulunarak koordinasyon çalışmalarını yerinde denetleyen Muğla Valisi İdris Akbıyık, yüksek sıcaklık, rüzgar ve nem oranının yüzde 30'un altına düşmesinin yangının yayılmasında etkili olduğunu belirtti.

Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına yerleşim yerlerine yönelik tüm tedbirlerin alındığını ifade eden Vali Akbıyık, "Bir otel ve bir tatil sitesini tedbir amaçlı boşalttık. Otellerden 350, tatil sitesinden ise 770 olmak üzere toplam 1120 vatandaşımızı güvenli alanlara tahliye ettik." dedi.

MÜDAHALELER SÜRÜYOR

Yangının kontrol altına alınması için devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini kaydeden Vali Akbıyık, sahada görev yapan personel ve araç sayılarını paylaştı. Gündüz saatlerinde havadan 12 helikopter ve 8 uçakla yoğun müdahale yapıldığını belirten Akbıyık, karadan ise 11 dozer, 3 ekskavatör, 4 treyler, 62 arazöz, 6 ilk müdahale aracı, 29 su tankeri, 40 destek aracı, emniyet ve jandarmaya ait 4 TOMA, 4 ambulans ve toplam 517 personelin durmaksızın çalıştığını aktardı.

Yeşil vatanı korumak için tam bir seferberlik ruhuyla hareket edildiğini vurgulayan Vali Akbıyık; Orman Genel Müdürlüğü, AFAD, jandarma, emniyet, termik santraller, sivil toplum kuruluşları, büyükşehir belediyesi itfaiyesi ile Yatağan, Milas ve Didim belediyeleri, MUSKİ, DSİ ve UMKE ekiplerinin omuz omuza mücadele ettiğini söyledi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili jandarma ekiplerinin araştırması sürüyor.

BAZI BÖLGELERDE ALEVLER KONTROL ALTINA ALINDI

Muğla genelinde dün müdahale edilen diğer yangınlardan ise kontrol haberleri geldi. Kavaklıdere ilçesi Kurucuova Mahallesi yakınlarındaki sarp arazide çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle 10 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Ortaca ilçesi Gölbaşı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın da 2 helikopter ve karadan yürütülen çalışmalarla kontrol altına alınarak soğutma evresine geçildi. Bu bölgelerdeki yangınların çıkış nedenine ilişkin incelemeler devam ediyor.