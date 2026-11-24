Muğla'nın Milas ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre deprem, saat 18.39'da kaydedildi.
Depremin yerin 7.28 kilometre derinliğinde meydana geldiği aktarıldı.
Sarsıntı Aydın, İzmir, Manisa ve Denizli'de de hissedildi.
AFAD: OLUMSUZ BİR DURUM YOK
AFAD, depreme ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Muğla ilimizin Milas ilçesinde saat 18.39’da meydana gelen ve Muğla, Aydın, İzmir, Manisa, Denizli illerimizde hissedilen 4,6 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir."