Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras CHP’den istifa etmesinden sonra hakkında "AKP'ye katılacak" iddialarına ilişkin son noktayı koydu. Gazeteci Fatih Altaylı, Aras ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin detaylarını bugünkü köşesinde kaleme aldı.

"CHP'DEN İSTİFA ETMEKTE GEÇ BİLE KALDIM"

Fatih Altaylı'nın, partiden neden ayrıldığına ilişkin sorusunu yanıtlayan Aras, CHP çatısı altında siyaset yapma imkanının kalmadığını belirtti. Süreci değerlendiren Aras, "CHP’de siyaset yapma imkanım kalmamıştı. Nedeni çok açık değil mi, herkes görüyor zaten. Aslına bakarsan geç bile kaldım diyebilirim" ifadelerini kullandı.

AKP'YE GEÇECEK Mİ? "HİÇBİR YERE GEÇMEYECEĞİM"

Görüşmede en çok merak edilen "AK Parti'ye geçeceğiniz yönündeki dedikodular doğru mu?" sorusunu da yanıtlayan Ahmet Aras, iddiaları kesin bir dille yalanladı. Aras, "Hiçbir yere geçmeyeceğim. Bağımsız olarak kalacağım" diyerek yol haritasını çizdi.

NE OLMUŞTU?

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 16 Ekim'de yaptığı açıklamayla CHP'den resmen istifa ettiğini duyurmuştu. İstifa gerekçesini, kendisi üzerinden yürütülen siyasi tartışmaların belediye hizmetlerinin önüne geçmesi olarak açıklayan Aras, "Benim tarafım Muğla’dır" diyerek görevini bağımsız olarak sürdüreceğini bildirmişti. İstifanın hemen ardından kulislerde AKP'ye geçeceği öne sürülse de Aras son açıklamasıyla tartışmalara son noktayı koymuş oldu.