Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden yapılan bir ihbar, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Muğla Şefliği ile Ula İlçe Emniyet Amirliği ekiplerini harekete geçirdi. Ekipler, yasal izinleri bulunmayan yaban hayvanlarının ticari amaçla tutulduğu iddia edilen dükkan statüsündeki bir depoya operasyon düzenledi.
13 YABANİ KUŞ BULUNDU
Depoda gerçekleştirilen aramalarda, Kara Avcılığı Kanunu kapsamında ticaretine düzenleme getirilen ancak herhangi bir bulundurma ve ticaret izin belgesi olmayan tescilsiz kuşlar tespit edildi.
Kaçak yollarla depoda barındırılan hayvanlara ekipler tarafından el konulurken, depo sahibine idari para cezası uygulandı.